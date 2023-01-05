Нужны еще пять планет Земля. Ученые назвали условие, при котором люди смогут жить как раньше

Ученые бьют тревогу: Земля переживает кризис массового вымирания в масштабах, невиданных со времен динозавров.

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В каком году человеческое население станет слишком большим, что бы Земля смогла его выдержать? Согласно исследованию Всемирного фонда дикой природы, эта дата наступила еще в 1970 году, когда население планеты было в районе 3,5 млрд человек. Но в этом году мы сталкиваемся с цифрой в 8 млрд человек. Насколько такое количество реально вредит живой природе? Ученые рапортуют о проблемах и возможных их решениях в эфире программы "60 минут" на канале CBS News.

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В штате Вашингтон Салишское море когда-то кормило целый регион за счет вылова лосося. Ни один сезон не проходил без закупок красной рыбы у жителей, но за период с 1991 года по наше время в список исчезающих видов попало целых 14 популяций. Они были вытеснены из рек разрушением среды обитания, потеплением и загрязнением рек. На данный момент лосося в водоеме практически нет.

Многие местные жители пытаются адаптироваться под нынешние условия. Берут консультации по выращиванию различных культур, переключаются на ловлю крабов. И такие попытки предпринимают люди по всему миру. По данным Всемирного фонда дикой природы, за последние 50 лет численность мировой дикой природы сократилась на 69%, в основном по тем же причинам, что мы указывали ранее.

По словам Биолога Пауля Эрлиха, на данный момент на планете слишком большое население и очень высокий уровень потребления, что способствует уничтожению мест обитания и, как следствие, вымиранию видов. "Что бы поддерживать наш образ жизни для всей планеты, вам понадобится еще пять Земель. Непонятно, откуда они возьмутся." — объяснил ученый.

Исследование другого биолога Тони Барноски предполагает, что сегодняшняя скорость вымирания в 100 раз выше, чем за всю 4-х миллиардную историю нашей планеты. "В истории Земли массовое вымирание случалось 5 раз (под массовым вымиранием понимается не менее 75%, то есть три четверти известных видов). Сейчас мы являемся свидетелями того, как тоже самое происходит на наших глазах." — сказал исследователь.

Коллега Тони, биолог Лиз Хэдли, заведующая кафедрой Стэнфордского исследовательского заповедника Джаспер-Ридж (Калифорния), рисует грустную картину современности: "Если вы провели какое-то время в Калифорнии, вы знаете, что такое потеря воды. Потеря воды означает, что вы видите мертвого лосося в реке прямо своими глазами. И это так же означает гибель тех птиц, которые полагаются на промысел лосося, к примеру орлов. Это означает, что такие животные, как норки и выдры, которые так же полагаются на красную рыбу, не имеют пропитания для существования. Это означает, что наша среда обитания, к которой мы привыкли, исчезают с лица планеты. Это тишина. И это означает катастрофические события, которые придут очень быстро."

Самая ужасная ситуация, которую наблюдают ученые, локально находится в Латинской Америке. Согласно исследованию Всемирного фонда дикой природы, с 1970 года количество животных там сократилось на 94%. И при этом именно там исследователи нашли возможность исправить ситуацию.

Мексиканский эколог Херардо Себальос – один из ведущих мировых ученых в области вымирания, предположил, что единственным решением является спасение трети планеты и сохранение ее абсолютно дикой. Чтобы доказать свою гипотезу, он проводит эксперимент на площади 3 тыс. квадратных миль. В биосферном заповеднике Калакмуль (Гватемала) он платит семейным фермерам за прекращение вырубки леса.

Окупаемость этих инвестиций собирается на снимках камер в джунглях. Еще 30 лет назад ягуар почти полностью исчез в Мексике, а сейчас популяция насчитывает 600 особей.

"Все наши большие успехи в защите лесов и восстановлению животных, таких как тигры в Индии, ягуары в Мексике, слоны в Ботсване и так далее, просто невероятны. Но они как песчинка на пляже. И что бы оказать действительно большое влияние, нам нужно увеличивать масштабы в десятки тысяч раз. Безусловно они важны, так как дают нам надежду, но этого, безусловно, недостаточно." — объяснил Херардо.

"Что нам нужно сделать, дак это понять, что изменение климата и вымирание видов представляет угрозу для самого человечества. А затем направить все механизмы общества: политические, экономические и социальные на решение этих проблем." — подытожил ученый.

Ранее Фокус писал, что даже суперкомпьютер предсказывает массовое вымирание, и последствия будут гораздо более глобальные, чем предполагали ученые.