Потрібні ще п'ять планет Земля. Учені назвали умову, за якої люди зможуть жити як раніше

Учені б'ють на сполох: Земля переживає кризу масового вимирання в масштабах, небачених із часів динозаврів.

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У якому році людське населення стане занадто великим, щоб Земля змогла його витримати? Згідно з дослідженням Всесвітнього фонду дикої природи, ця дата настала ще в 1970 році, коли населення планети було приблизно 3,5 млрд людей. Але цього року ми стикаємося із цифрою 8 млрд осіб. Наскільки така кількість реально шкодить живій природі? Учені рапортують про проблеми та можливі їх вирішення в ефірі програми "60 хвилин" на каналі CBS News.

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У штаті Вашингтон Саліське море колись годувало цілий регіон за рахунок вилову лосося. Жоден сезон не проходив без закупівель червоної риби у мешканців, але за період із 1991 року по наш час у список напіввимерлих видів потрапило аж 14 популяцій. Вони були витіснені з річок руйнуванням довкілля, потеплінням і забрудненням річок. Наразі лосося у водоймі практично немає.

Багато місцевих жителів намагаються адаптуватися під нинішні умови. Беруть консультації щодо вирощування різних культур, перемикаються на лов крабів. І такі спроби роблять люди з усього світу. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, за останні 50 років чисельність світової дикої природи скоротилася на 69%, здебільшого з тих самих причин, що ми вказували раніше.

За словами Біолога Пауля Ерліха, наразі на планеті занадто велике населення і дуже високий рівень споживання, що сприяє знищенню житла і, як наслідок, вимиранню видів. "Щоб підтримувати наш спосіб життя для всієї планети, вам знадобиться ще п'ять Земель. Незрозуміло, звідки вони візьмуться", — пояснив учений.

Дослідження іншого біолога Тоні Барноскі припускає, що сьогоднішня швидкість вимирання в 100 разів вища, ніж за всю 4 мільярдну історію нашої планети. "В історії Землі масове вимирання траплялося 5 разів (під масовим вимиранням розуміється не менше 75%, тобто три чверті відомих видів). Зараз ми є свідками того, як саме відбувається на наших очах", — сказав дослідник.

Колега Тоні, біологиня Ліз Гедлі, завідувачка кафедри Стенфордського дослідницького заповідника Джаспер-Рідж (Каліфорнія), малює сумну картину сучасності: "Якщо ви провели якийсь час у Каліфорнії, ви знаєте, що таке втрата води. Втрата води означає, що ви бачите мертвого лосося в річці прямо на власні очі, і це також означає загибель тих птахів, які покладаються на промисел лосося, наприклад орлів, це означає, що такі тварини, як норки та видри, які так само покладаються на червону рибу, не мають їжі для існування. Це означає, що наше місце існування, до якого ми звикли, зникають з лиця планети. Це тиша. І це означає катастрофічні події, які прийдуть дуже швидко."

Найжахливіша ситуація, яку спостерігають учені, локально перебуває у Латинській Америці. Згідно з дослідженням Всесвітнього фонду дикої природи, з 1970 року кількість тварин там скоротилася на 94%. І при цьому саме там дослідники знайшли змогу виправити ситуацію.

Мексиканський еколог Херардо Себальос — один із провідних світових учених у галузі вимирання, припустив, що єдиним рішенням є порятунок третини планети та збереження її абсолютно дикої. Щоб довести свою гіпотезу, він проводить експеримент на площі 3 тис. квадратних миль. У біосферному заповіднику Калакмуль (Гватемала) він платить сімейним фермерам за припинення вирубування лісу.

Окупність цих інвестицій збирається на знімках камер у джунглях. Ще 30 років тому ягуар майже повністю зник у Мексиці, а зараз популяція налічує 600 особин.

"Усі наші великі успіхи у захисті лісів і відновленні тварин, таких як тигри в Індії, ягуари в Мексиці, слони в Ботсвані й так далі, просто неймовірні. Але вони як піщинка на пляжі. І щоб чинити великий вплив, нам потрібно збільшувати масштаби в десятки тисяч разів, безумовно, вони важливі, оскільки дають нам надію, але цього, безумовно, недостатньо", — пояснив Херардо.

"Що нам потрібно зробити, так це зрозуміти, що зміна клімату та вимирання видів становить загрозу власне для людства. А потім спрямувати всі механізми суспільства: політичні, економічні та соціальні на вирішення цих проблем", — підсумував учений.

Раніше Фокус писав, що навіть суперкомп'ютер передбачає масове вимирання, і наслідки будуть набагато глобальнішими, ніж припускали вчені.