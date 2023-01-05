Древний "птицезавр". Существо, жившее 120 млн лет назад, объясняет трансформацию динозавров в птиц (фото)

Окаменелости причудливого существа, жившего сотни миллионов лет назад на территории современного Китая, пролили свет на эволюцию современных птиц.

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Уверенно можно сказать, что современные птицы являются потомками динозавров, вымерших 66 миллионов лет назад. Однако до сих пор ученые не могли понять, как произошла эта невероятная трансформация, пишет Science Alert.

Новая находка, похоже, прольет свет на это удивительное эволюционное событие. Не так давно, во время раскопок в северном Китае, ученые обнаружили причудливое существо, которому дали название Cratonavis zhui.

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Исследование проходило под руководством палеонтолога Чжоу Чжунхэ из Китайской академии наук (CAS). Ученым удалось обнаружить полый окаменелый скелет птицы, которая жила на территории современного Китая около 120 лет назад. Удивительным оказалось строение тела этого древнего существа — с архаичной, похожей на динозавра, головой и телом, похожей на современную птицу.

[ + – ] Фотография птицы возрастом 120 миллионов лет Фото: Wang Min

Исследователи считают, что трансформация из динозавра в птицу была одной из самых драматичных — изменение формы, функций и окружающей среды, которые в конце концов привели к той форме, которую мы наблюдаем сегодня у современных птиц. И теперь, исследователи считают, что древние окаменелости помогут пролить свет на эту одну из самых удивительных трансформаций в мире.

Ученые изучали осадочные породы на севере Китая, когда обнаружили скелеты пернатых динозавров (Cratonavis) и ранних птиц, в том числе и конфуциусорнисы (Confuciusornis Santus). Исследователи использовали компьютерную томографию высокого разрешения, а после использовали цифровые версии минерализованных костей, чтобы реконструировать форму черепа и скелета.

Результаты показывают, что Cratonavis обладал головой, почти такой же, как у динозавров, например, Tyrannosaurus rex. По словам палеонтолога Чжихэн Ли, дальнейшие исследования показали, что большинство птиц мелового периода, не могли двигать клювом отдельно от черепной коробки и нижней челюсти.

[ + – ] Впечатление художника от птицы возрастом 120 миллионов лет Фото: Zhao Chang

Исследователи полагают, что Кратонавис находится на генеалогическом древе где-то между длиннохвостым археоптериксом и орнитотораками. Еще одна удивительная особенность, которую обнаружили ученые, заключается в том, что у древнего "птицезавра" была длинная лопатка и первая плюсневая кость (кость стопы) — эти особенности редко встречаются у других динозавров и полностью отсутствуют у современных птиц.

Ученые полагают, что очень длинная лопатка, вероятно, компенсировала Cratonavis отсутствие грудной кости. Исследователи предполагают, что этот давно вымерший вид внес свою лепту в биологический эксперимент по летному поведению. Все это свидетельствует о том, что скелеты ранних птиц были весьма пластичными.

Ранее Фокус писал о том, что палеонтологи рассказали, как на самом деле вымерли динозавры.