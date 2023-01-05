Стародавній "птахозавр". Істота, яка жила 120 млн років тому, пояснює трансформацію динозаврів на птахів (фото)

Скам'янілості химерної істоти, яка жила сотні мільйонів років тому на території сучасного Китаю, пролили світло на еволюцію сучасних птахів.

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Упевнено можна сказати, що сучасні птахи є нащадками динозаврів, які вимерли 66 мільйонів років тому. Однак до цього часу вчені не могли зрозуміти, як сталася ця неймовірна трансформація, пише Science Alert.

Нова знахідка, схоже, проллє світло на цю дивовижну еволюційну подію. Нещодавно під час розкопок у північному Китаї вчені виявили химерну істоту, якій дали назву Cratonavis zhui.

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Дослідження проходило під керівництвом палеонтолога Чжоу Чжунхе з Китайської академії наук (CAS). Ученим вдалося виявити порожнистий скам'янілий скелет птаха, який жив на території сучасного Китаю близько 120 років тому. Дивовижною виявилася будова тіла цієї стародавньої істоти — з архаїчною, схожою на динозавра, головою і тілом, схожим на сучасного птаха.

[ + – ] Фотографія птаха віком 120 мільйонів років Фото: Wang Min

Дослідники вважають, що трансформація з динозавра на птаха була однією з найдраматичніших — зміна форми, функцій і навколишнього середовища, які врешті-решт призвели до тієї форми, яку ми спостерігаємо сьогодні в сучасних птахів. І тепер дослідники вважають, що стародавні скам'янілості допоможуть пролити світло на цю одну з найдивовижніших трансформацій у світі.

Учені вивчали осадові породи на півночі Китаю, коли виявили скелети пернатих динозаврів (Cratonavis) і ранніх птахів, у тому числі конфуціусорнісів (Confuciusornis Santus). Дослідники використовували комп'ютерну томографію високої роздільної здатності, а потім використовували цифрові версії мінералізованих кісток, щоб реконструювати форму черепа та скелета.

Результати показують, що Cratonavis мав голову майже таку ж, як у динозаврів, наприклад, Tyrannosaurus rex. За словами палеонтолога Чжихен Лі, подальші дослідження показали, що більшість птахів крейдового періоду не могли рухати дзьобом окремо від черепної коробки та нижньої щелепи.

[ + – ] Враження художника від птахи віком 120 мільйонів років Фото: Zhao Chang

Дослідники вважають, що кратонавіс розташований на генеалогічному дереві десь між довгохвостим археоптериксом і орнітотораками. Ще одна дивовижна особливість, яку виявили вчені, полягає в тому, що в стародавнього "птахозавра" була довга лопатка та перша плюснева кістка (кістка стопи) — ці особливості рідко зустрічаються в інших динозаврів і відсутні в сучасних птахів.

Учені вважають, що дуже довга лопатка, ймовірно, компенсувала Cratonavis відсутність грудної кістки. Дослідники припускають, що цей давно вимерлий вид зробив свій внесок у біологічний експеримент із льотної поведінки. Усе це свідчить про те, що скелети ранніх птахів були дуже пластичними.

Раніше Фокус писав про те, що палеонтологи розповіли, як насправді вимерли динозаври.