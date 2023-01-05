Страж новорожденных звезд. Ученые увидели космического "змея" в 6 тыс. световых годах от Земли (фото)

С помощью наземных телескопов ученые получили невероятно детальное изображение туманности, где рождаются новые звезды.

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Астрономы из Паранальской обсерватории, Чили, с помощью инфракрасного телескопа VISTA невероятно детальное изображение туманности Sh2-54, в которой рождаются новые звезды. Благодаря инфракрасному свету ученые смогли увидеть звезды, которые скрывают газ и пыль, из которых они рождаются, пишет Space.

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На новом изображении туманность Sh2-54, которая находится на расстоянии в 6 тысяч световых лет от нас, выглядит как яркий светящийся шар, в котором видны тысячи новорожденных звезд. Эта туманность находится в созвездии Змеи, которое получило свое название из-за своего змееподобного вида.

На изображениях, которые делал до этого телескоп VLT из Паранальской обсерватории, звезды в туманности в основном были скрыты огромными облаками газа и пыли, из которых они появляются. Но благодаря инфракрасному свету, астрономы смогли заглянуть сквозь это препятствие и перед ними представала действительно удивительная картина.

[ + – ] Астрономы из Паранальской обсерватории, Чили, с помощью инфракрасного телескопа VISTA невероятно детальное изображение туманности Sh2-54, в которой рождаются новые звезды. Благодаря инфракрасному свету ученые смогли увидеть звезды, которые скрывают газ и пыль, из которых они рождаются Фото: ESO

Теперь ученые смогли рассмотреть максимально детально структуру туманности, а также протозвезды, рожденные в ней. До того, как звезда станет объектом, который можно назвать полноценной звездой, она проходит стадию протозвезды.

Все начинается с того, что в туманности, такой как Sh2-54 под действием гравитации образуются плотные участки пыли и газа, в основном состоящие из водорода и гелия. Эти участки увеличиваются в размерах со временем, растет их масса и гравитационное влияние.

Эти плотные участки космоса превращаются со временем в молекулярные облака, которые набирают настолько огромную массу, что в конечном итоге сжимаются под действием своей гравитации и рождают протозвезду.

[ + – ] На изображениях, которые делал до этого телескоп VLT из Паранальской обсерватории, звезды в туманности в основном были скрыты огромными облаками газа и пыли, из которых они появляются. Но благодаря инфракрасному свету, астрономы смогли заглянуть сквозь это препятствие и перед ними представала действительно удивительная картина Фото: ESO

Хотя протозвезды по внешнему виду и напоминают обычные звезды, но они еще недостаточно горячие для того, чтобы в их ядрах начался термоядерный синтез. Благодаря этому процессу водород превращается в гелий, что дает жизненную энергию звезде. Вместо этого светимость протозвезд появляется из-за нагревания вещества, потому как этот объект продолжает сжиматься под действием собственной гравитации.

И в это время протозвезда продолжает поглощать вещество из окружающего ее молекулярного облака. Когда же ядро этого объекта наберет температуру в 10 млн градусов Цельсия начнется термоядерный синтез, что станет началом настоящей молодой звезды. Но после этого начинается эволюция ее звездной системы, ведь остатки молекулярного облака все еще окружают молодую звезду в виде диска из вещества и именно в нем происходит формирование планет.

Ученые считают, что в туманности Sh2-54 находятся десятки тысяч, как протозвезд, так и молодых звезд, поэтому данный регион выглядит ярче, чем, например, соседнее рассеянное звездное скопление под названием NGC 6604, которое находится на 500 световых лет ближе к Земле.

Фокус уже писал о том, что космический телескоп Хаббл сделал снимок "звездного фейерверка", который находится на расстоянии в 50 тысяч световых лет от нас.

Что касается других удивительных фотографий из космоса, то Фокус уже писал о том, что первый лунный орбитальный аппарат Южной Кореи сделал изображения Луны и Земли.