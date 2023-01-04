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Технологии и наука

"Фейерверк" в 50 тыс. световых лет. Телескоп Хаббл показал звездный "взрыв" в Млечном Пути (фото)

шаровое звездное скопление NGC 6355
Фото: Inverse | Новый снимок телескопа Хаббл показал яркий звездный "взрыв" далеко в Млечном Пути

На самом деле данный регион космоса выглядит, как настоящий новогодний фейерверк.

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Космический телескоп Хаббл, несмотря на то, что эта обсерватория работает в космосе уже 33 года, продолжает делать уникальные изображения различных космических объектов. В этот раз он сделал снимок шарового звездного скопления, которое выглядит как настоящий новогодний фейерверк, пишет Inverse.

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Хотя Новый год уже все встретили, и говорить о новогодних фейерверках уже поздно, стоит учитывать тот факт, что свет от далеких звезд преодолел расстояние в 50 тысяч световых лет, чтобы его увидел космический телескоп Хаббл.

Обсерватория сделала снимок шарового звездного скопления под названием NGC 6355, которое расположено в нашей галактике в созвездии Змееносец. Это скопление состоит из миллионов звезд, которые связаны между собой взаимной гравитацией и достаточно плотно расположены рядом друг с другом.

шаровое звездное скопление NGC 6355 Fullscreen
Обсерватория сделала снимок шарового звездного скопления под названием NGC 6355, которое расположено в нашей галактике в созвездии Змееносец. Это скопление состоит из миллионов звезд, которые связаны между собой взаимной гравитацией и достаточно плотно расположены рядом друг с другом
Фото: Inverse

Во Вселенной подобные шаровые звездные скопления являются распространенным явлением, которые принимают практически сферическую форму. Эта яркая звездная сфера показана на новом снимке с беспрецедентной детализацией. Здесь можно увидеть абсолютно разные звезды, которые имеют разный цвет, а потому все вместе выглядит, как какой-нибудь звездный взрыв, напоминающий фейерверк.

Как уже было сказано выше, шаровое звездное скопление NGC 6355 находится на расстоянии в 50 тысяч световых лет от Земли, что составляет примерно половину диаметра Млечного Пути. Астроном Уильям Гершель, который открыл это звездное скопление в конце 18 века, скорее всего даже и не мог себе представить, что такой объект можно рассмотреть очень подробно.

космический телескоп Хаббл Fullscreen
Космический телескоп Хаббл, несмотря на то, что эта обсерватория работает в космосе уже 33 года, продолжает делать уникальные изображения различных космических объектов. В этот раз он сделал снимок шарового звездного скопления, которое выглядит как настоящий новогодний фейерверк
Фото: ESA

Даже самые мощные наземные телескопы не могут предоставить такой детализированный взгляд на звездные скопления из-за помех, которые создает атмосфера нашей планеты. Например, можно сравнить изображение космического телескопа Хаббл со снимком шарового звездного скопления NGC 6355, которое сделал наземный телескоп в Паломарской обсерватории, США. Разница существенна. Дело в том, что телескоп Хаббл находится на высоте в примерно 540 км над поверхностью Земли, а потому никакие атмосферные помехи ему не мешают детально исследовать космос.

шаровое звездное скопление NGC 6355 Fullscreen
Даже самые мощные наземные телескопы не могут предоставить такой детализированный взгляд на звездные скопления из-за помех, которые создает атмосфера нашей планеты. Например, можно сравнить изображение космического телескопа Хаббл со снимком шарового звездного скопления NGC 6355, которое сделал наземный телескоп в Паломарской обсерватории, США. Разница существенна
Фото: Inverse

Что касается Уильяма Гершеля, то его имя носил космический телескоп Европейского космического агентства, который работал с 2009 по 2013 год. До того, как в космос полетел телескоп Уэбб, обсерватория "Гершель" была самым большим инфракрасным космическим телескопом. И имя знаменитого астронома телескопу дали не только потому, что Гершель впервые открыл Уран и обнаружил много разных звездных скоплений, а еще и потому, что он открыл инфракрасный свет.

Фокус уже писал о еще одном удивительном снимке космоса, который сделал космический телескоп Хаббл. На этом изображении также детально показано еще одно шаровое звездное скопление под названием NGC 6440, которое находится на расстоянии в 28 000 световых лет от Земли.

Также Фокус писал о том, что в NASA планирует продлить срок работы космического телескопа Хаббл и для этого возможно будут использованы частные космические миссии.

Что касается космического телескопа Уэбб, то Фокус уже писал о самых знаменитых изображениях, которые сделала обсерватория за первый год своей работы в космосе.