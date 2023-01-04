"Фейерверк" в 50 тыс. световых лет. Телескоп Хаббл показал звездный "взрыв" в Млечном Пути (фото)

На самом деле данный регион космоса выглядит, как настоящий новогодний фейерверк.

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Космический телескоп Хаббл, несмотря на то, что эта обсерватория работает в космосе уже 33 года, продолжает делать уникальные изображения различных космических объектов. В этот раз он сделал снимок шарового звездного скопления, которое выглядит как настоящий новогодний фейерверк, пишет Inverse.

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Хотя Новый год уже все встретили, и говорить о новогодних фейерверках уже поздно, стоит учитывать тот факт, что свет от далеких звезд преодолел расстояние в 50 тысяч световых лет, чтобы его увидел космический телескоп Хаббл.

Обсерватория сделала снимок шарового звездного скопления под названием NGC 6355, которое расположено в нашей галактике в созвездии Змееносец. Это скопление состоит из миллионов звезд, которые связаны между собой взаимной гравитацией и достаточно плотно расположены рядом друг с другом.

[ + – ] Обсерватория сделала снимок шарового звездного скопления под названием NGC 6355, которое расположено в нашей галактике в созвездии Змееносец. Это скопление состоит из миллионов звезд, которые связаны между собой взаимной гравитацией и достаточно плотно расположены рядом друг с другом Фото: Inverse

Во Вселенной подобные шаровые звездные скопления являются распространенным явлением, которые принимают практически сферическую форму. Эта яркая звездная сфера показана на новом снимке с беспрецедентной детализацией. Здесь можно увидеть абсолютно разные звезды, которые имеют разный цвет, а потому все вместе выглядит, как какой-нибудь звездный взрыв, напоминающий фейерверк.

Как уже было сказано выше, шаровое звездное скопление NGC 6355 находится на расстоянии в 50 тысяч световых лет от Земли, что составляет примерно половину диаметра Млечного Пути. Астроном Уильям Гершель, который открыл это звездное скопление в конце 18 века, скорее всего даже и не мог себе представить, что такой объект можно рассмотреть очень подробно.

[ + – ] Космический телескоп Хаббл, несмотря на то, что эта обсерватория работает в космосе уже 33 года, продолжает делать уникальные изображения различных космических объектов. В этот раз он сделал снимок шарового звездного скопления, которое выглядит как настоящий новогодний фейерверк Фото: ESA

Даже самые мощные наземные телескопы не могут предоставить такой детализированный взгляд на звездные скопления из-за помех, которые создает атмосфера нашей планеты. Например, можно сравнить изображение космического телескопа Хаббл со снимком шарового звездного скопления NGC 6355, которое сделал наземный телескоп в Паломарской обсерватории, США. Разница существенна. Дело в том, что телескоп Хаббл находится на высоте в примерно 540 км над поверхностью Земли, а потому никакие атмосферные помехи ему не мешают детально исследовать космос.

[ + – ] Даже самые мощные наземные телескопы не могут предоставить такой детализированный взгляд на звездные скопления из-за помех, которые создает атмосфера нашей планеты. Например, можно сравнить изображение космического телескопа Хаббл со снимком шарового звездного скопления NGC 6355, которое сделал наземный телескоп в Паломарской обсерватории, США. Разница существенна Фото: Inverse

Что касается Уильяма Гершеля, то его имя носил космический телескоп Европейского космического агентства, который работал с 2009 по 2013 год. До того, как в космос полетел телескоп Уэбб, обсерватория "Гершель" была самым большим инфракрасным космическим телескопом. И имя знаменитого астронома телескопу дали не только потому, что Гершель впервые открыл Уран и обнаружил много разных звездных скоплений, а еще и потому, что он открыл инфракрасный свет.

Фокус уже писал о еще одном удивительном снимке космоса, который сделал космический телескоп Хаббл. На этом изображении также детально показано еще одно шаровое звездное скопление под названием NGC 6440, которое находится на расстоянии в 28 000 световых лет от Земли.

Также Фокус писал о том, что в NASA планирует продлить срок работы космического телескопа Хаббл и для этого возможно будут использованы частные космические миссии.

Что касается космического телескопа Уэбб, то Фокус уже писал о самых знаменитых изображениях, которые сделала обсерватория за первый год своей работы в космосе.