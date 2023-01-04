"Феєрверк" у 50 тис. світлових років. Телескоп Хаббл показав зірковий "вибух" у Чумацькому Шляху (фото)

Насправді цей регіон космосу виглядає як справжній новорічний феєрверк.

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Космічний телескоп Хаббл, незважаючи на те, що ця обсерваторія працює в космосі вже 33 роки, продовжує створювати унікальні зображення різних космічних об'єктів. На цей раз він зробив знімок кульового зоряного скупчення, яке виглядає як справжній новорічний феєрверк, пише Inverse.

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Хоча Новий рік уже всі зустріли, і говорити про новорічні феєрверки вже пізно, варто враховувати той факт, що світло від далеких зірок подолало відстань у 50 тисяч світлових років, щоб його побачив космічний телескоп Хаббл.

Обсерваторія зробила знімок кульового зоряного скупчення під назвою NGC 6355, розташованого в нашій галактиці в сузір'ї Змієносець. Це скупчення складається з мільйонів зірок, які пов'язані між собою взаємною гравітацією та досить щільно розташовані поруч один з одним.

[ + – ] Обсерваторія зробила знімок кульового зоряного скупчення під назвою NGC 6355, розташованого в нашій галактиці в сузір'ї Змієносець. Це скупчення складається з мільйонів зірок, які пов'язані між собою взаємною гравітацією та досить щільно розташовані поруч один з одним Фото: микробы

У Всесвіті подібні кульові зоряні скупчення є поширеним явищем, які набувають практично сферичної форми. Ця яскрава зоряна сфера показана на новому знімку із безпрецедентною деталізацією. Тут можна побачити абсолютно різні зірки, які мають різний колір, а тому все разом виглядає, як зірковий вибух, що нагадує феєрверк.

Як уже було сказано вище, кульове зоряне скупчення NGC 6355 знаходиться на відстані 50 тисяч світлових років від Землі, що становить приблизно половину діаметра Чумацького Шляху. Астроном Вільям Гершель, який відкрив це зіркове скупчення наприкінці 18 століття, швидше за все навіть не міг собі уявити, що такий об'єкт можна розглянути дуже докладно.

[ + – ] Космічний телескоп Хаббл, незважаючи на те, що ця обсерваторія працює в космосі вже 33 роки, продовжує створювати унікальні зображення різних космічних об'єктів. На цей раз він зробив знімок кульового зоряного скупчення, яке виглядає як справжній новорічний феєрверк Фото: Apophis

Навіть найпотужніші наземні телескопи не можуть надати такого детального погляду на зоряні скупчення через перешкоди, які створює атмосфера нашої планети. Наприклад, можна порівняти зображення космічного телескопа Хаббл зі знімком кульового зоряного скупчення NGC 6355, яке зробив наземний телескоп у Паломарській обсерваторії, США. Різниця суттєва. Справа в тому, що телескоп Хаббл знаходиться на висоті приблизно 540 км над поверхнею Землі, а тому ніякі атмосферні перешкоди йому не заважають детально досліджувати космос.

[ + – ] Навіть найпотужніші наземні телескопи не можуть надати такого детального погляду на зоряні скупчення через перешкоди, які створює атмосфера нашої планети. Наприклад, можна порівняти зображення космічного телескопа Хабл зі знімком кульового зоряного скупчення NGC 6355, яке зробив наземний телескоп у Паломарській обсерваторії, США. Різниця суттєва Фото: микробы

Що стосується Вільяма Гершеля, його ім'я носив космічний телескоп Європейського космічного агентства, який працював з 2009 по 2013 рік. До того, як у космос полетів телескоп Вебб, обсерваторія Гершель була найбільшим інфрачервоним космічним телескопом. Ім'я знаменитого астронома телескопу дали не тільки тому, що Гершель вперше відкрив Уран і виявив багато різних зоряних скупчень, а ще й тому, що він відкрив інфрачервоне світло.

Фокус вже писав про ще один дивовижний знімок космосу, який зробив космічний телескоп Хаббл. На цьому зображенні також детально показано ще одне кульове зоряне скупчення під назвою NGC 6440, яке знаходиться на відстані 28 000 світлових років від Землі.

Також Фокус писав про те, що NASA планує продовжити термін роботи космічного телескопа Хаббл і для цього можливо будуть використані приватні космічні місії.

Що стосується космічного телескопа Вебб, то Фокус вже писав про найзнаменитіші зображення, які зробила обсерваторія за перший рік своєї роботи в космосі.