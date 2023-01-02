Космічний телескоп "Габбл" показав рій зірок у космічному вулику: в чому його особливість (фото)

У зображеному на знімку кульовому скупченні зірок ховаються дуже унікальні об'єкти.

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Космічний телескоп "Габбл" зробив зображення кульового зоряного скупчення під назвою NGC 6440, яке розташоване на відстані в 28 тисяч світлових років від нас. Це скупчення являє собою регіон космосу з надзвичайно щільним розташуванням зірок, але ще воно приховує в собі пульсари, які швидко обертаються, пише Space.

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Кульове зіркове скупчення NGC 6440

На новому зображенні телескопа "Габбл" зірки схожі на рій бджіл, які кружляють довкола космічного вулика. Кульове скупчення зірок, яке потрапило в об'єктив телескопа, розташоване в сузір'ї Стрільця, і відстань у 28 тисяч світлових років є не такою вже й далекою за космічними мірками.

У цьому кульовому скупченні дуже щільно одна до одної розташовані сотні тисяч зірок, які поділяє лише 1 світловий рік. Для порівняння, відстань до найближчої до Сонця зірки, Проксими Центавра, становить 4 світлові роки, а взагалі в нашій галактиці середня відстань між зірками — 5 світлових років.

Кульове зоряне скупчення NGC 6440 відкрив ще в 1786 астроном Вільям Гершель, і телескоп "Габбл" провів цілих п'ять спостережень за цим об'єктом. Але тільки одна з них стосувалася загальної інформації, яку може надати скупчення. Інші спостереження були зосереджені на вивченні прихованих усередині кульового скупчення нейтронних зірок або пульсарів, які швидко обертаються.

Незвичайні нейтронні зірки

На сьогодні вченим відомо про вісім пульсарів, що розташовані тут і мають магнітне поле, сила якого у квадрильйон разів (або в тисячу трильйонів разів) більша за силу магнітного поля Землі. Крім того, що ці нейтронні зірки дуже швидко обертаються, вони постійно випускають потоки дуже потужного випромінювання.

[ + – ] У цьому кульовому скупченні дуже щільно одна до одної розташовані сотні тисяч зірок, які поділяє лише 1 світловий рік. Для порівняння, відстань до найближчої до Сонця зірки, Проксими Центавра, становить 4 світлові роки, а взагалі в нашій галактиці середня відстань між зірками — 5 світлових років. Фото: NASA

Пульсари, як і всі нейтронні зірки, з'являються в результаті смерті гігантської зірки nf є найщільнішими об'єктами в космосі, незважаючи на діаметр приблизно 20 км. Учені вважають, що ці зірки настільки щільні, що чайна ложка речовини тут важить приблизно 4 млрд тонн.

Особливі мілісекундні пульсари

Два з восьми пульсарів у скупченні NGC 6440 були виявлені минулого року. Це мілісекундні пульсари з назвою NGC 6440G та NGC 6440H. Мілісекундними ці пульсари називаються тому, що період їхнього обертання навколо своєї осі становить менше 30 мілісекунд. До речі, вченим відомі пульсари, які можуть здійснювати обертання за 1,4 мілісекунди. Це означає, що мілісекундний пульсар може робити повний оберт навколо своєї осі від 2000 до 43 000 разів на хвилину.

[ + – ] Пульсари, як і всі нейтронні зірки, з'являються в результаті смерті гігантської зірки nf є найщільнішими об'єктами в космосі, незважаючи на діаметр приблизно 20 км. Учені вважають, що ці зірки настільки щільні, що чайна ложка речовини тут важить приблизно 4 млрд тонн. Фото: ESO

Астрономи припускають, що таку неймовірну швидкість обертання пульсари одержують завдяки тому, що з'являються в подвійних зоряних системах. Саме постійне збирання речовини із зірки компаньйона змушує розкручуватися пульсар дуже швидко.

Що стосується пульсарів NGC 6440G та NGC 6440H, то в першого період обертання складає 5,22 мілісекунди, а в другого — 2,85 мілісекунди. Тобто NGC 6440G робить повний оберт навколо своєї осі 11 500 разів на хвилину, а NGC 6440H — 21 050 разів на хвилину.

Фокус уже писав про те, що в NASA розглядають варіанти, як можна продовжити термін служби космічного телескопа "Габбд", що працює в космосі вже 33 роки. Можливо, на допомогу NASA прийде компанія SpaceX і відомий мільярдер.

Як уже писав Фокус, учені відкрили новий тип наднової, який може знищити атмосферу планети. Чи варто мешканцям Землі боятися такого зоряного вибуху, розповіли астрономи.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили найважчу нейтронну зірку в Усесвіті, яка виявилася пульсаром. І цей пульсар ще й другий за швидкістю обертання в Чумацькому Шляху.