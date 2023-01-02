Новий тип наднової може знищити атмосферу планети: чи варто землянам боятися цієї події

Космічний вибух може призвести до виснаження озонового шару та масового вимирання живих істот на планеті.

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Вибух наднової для планети, де існує життя, такої як Земля, є справжньою катастрофою. Внаслідок появи наднової планету накриє смертельним випромінюванням. Але нове дослідження показало ще одну загрозу, яка є особливим типом наднової. Під час цього вибуху може зникнути озоновий шар, що захищає живе від космічного випромінювання. Чи варто хвилюватися мешканцям Землі через ці космічні явища, розповідає видання Space.

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Наднові

Коли гігантська зірка закінчує свій життєвий шлях, вона перетворюється на наднову внаслідок серії дуже потужних вибухів. Коли це відбувається, то наднові стають одними з найяскравіших об'єктів у Всесвіті, і їхнє світло можна порівняти зі світлом сотень мільярдів зірок.

Учені очікують, що незабаром (скоро в цьому випадку — це кілька мільйонів років) зірка Бетельгейзе, яка розташована на відстані більш ніж 600 світлових років від нас, вибухне надновою. Коли це станеться, то в небі Землі з'явиться другий за яскравістю після Сонця об'єкт. Наприклад, навіть уночі на Землі все відкидатиме тіні протягом кількох тижнів після вибуху.

Незважаючи на те, що під час вибуху наднової виділяється величезна кількість видимого світла, яке запросто може засліпити людину, більш небезпечною є рентгенівське та гамма-випромінювання, що виходить із наднової.

[ + – ] Коли гігантська зірка закінчує свій життєвий шлях, вона перетворюється на наднову внаслідок серії дуже потужних вибухів. Коли це відбувається, то наднові стають одними з найяскравіших об'єктів у Всесвіті, і їхнє світло можна порівняти зі світлом сотень мільярдів зірок. Фото: ScienceAlert

Вважається, що гамма-випромінювання наднової може пошкодити атмосферу Землі й особливо озоновий шар, який захищає все живе на планеті. Так сильне ультрафіолетове випромінювання Сонця може призвести до масового вимирання.

Але ще більша загроза виникає пізніше. Це стосується космічних променів, які вириваються з наднової сотні й тисячі років після вибуху. Вони можуть повністю знищити озоновий шар і накрити планету смертельною дозою випромінювання. Вчені вважають, що щось подібне вже відбувалося в історії Землі лише кілька мільйонів років тому. Але астрономи вважають, що Земля перебуває у відносній безпеці, адже поблизу немає кандидатів у наднові, які можуть становити загрозу життю планети.

Новий тип наднових

Міжнародна група вчених представила дослідження, де вони вказують на існування нового типу наднових, які ще більше загрожують планетам у галактиці. Особливо тим, які схожі на Землю та можуть потенційно підтримувати життя. За словами астрономів, ці наднові можуть випускати додаткову форму смертельного випромінювання, що летить ще далі та становить серйозну небезпеку для схожих на Землю планет.

Ці наднові з'являються тоді, коли зірка, яка незабаром помре, має довкола себе товстий диск із викинутої речовини. Після початкового вибуху наднової з'являється ударна хвиля, яка врізається в цей диск. Ця хвиля нагріває диск до неймовірно високих температур, через що з нього вилітає велика кількість рентгенівського випромінювання.

[ + – ] Міжнародна група вчених представила дослідження, де вони вказують на існування нового типу наднових, які ще більше загрожують планетам у галактиці Фото: ESO

Таке випромінювання може нести набагато більше енергії на більш далекі відстані від місця вибуху. За словами вчених, такі рентгенівські наднові можуть знищити до 50% озонового шару схожої на Землю планети, а цього достатньо, щоб зникло все живе. Найстрашніше, що такі наднові можуть завдати кілька ударів своїм випромінюванням одночасно.

Але вже через кілька десятків місяців, а можливо, десятків років, космічні промені остаточно знищать атмосферу та все живе на планеті. На щастя, Земля залишається в безпеці, оскільки поблизу немає жодного кандидата на роль рентгенівської наднової, кажуть учені. Дослідження передбачає, що Земля розташована в одному з найбезпечніших районів у всій нашій галактиці.

Фокус уже писав про те, космічний телескоп "Габбл" зробив знімок величезного залишку наднової, яка рощташована в галактиці-супутнику Чумацького Шляху.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося розкрити нові секрети, які зберігає в собі залишок наднової під назвою Кассіопея А.

Що стосується "приземленіших" космічних явищ, то, як уже писав Фокус, найближчими днями в нічному небі можна буде спостерігати за найпотужнішим потоком зірок, які "падають".