Новый тип сверхновой может уничтожить атмосферу планеты: стоит ли землянам бояться этого события

Космический взрыв может привести к истощению озонового слоя и массовому вымиранию живых существ на планете.

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Взрыв сверхновой для планеты, на которой существует жизнь, такой как Земля, является настоящей катастрофой. В результате появления сверхновой планету накроет смертельным излучением. Но новое исследование показало еще одну угрозу, которую представляет собой особый тип сверхновой. Во время этого взрыва может исчезнуть озоновый слой, который защищает все живое от космического излучения. Стоит ли переживать жителям Земли из-за этих космических явлений, рассказывает издание Space.

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Сверхновые

Когда гигантская звезда заканчивает свой жизненный путь, то она превращается в сверхновую в результате серии очень мощных взрывов. Когда это происходит, то сверхновые становятся одними из самых ярких объектов во Вселенной и их свет можно сопоставить со светом сотен миллиардов звезд.

Ученые ожидают, что скоро (скоро в данном случае – это несколько миллионов лет) звезда Бетельгейзе, которая находится на расстоянии в более, чем 600 световых лет от нас взорвется сверхновой. Когда это произойдет, то в небе Земли появится второй по яркости после Солнца объект. Например, даже ночью на Земле все будет отбрасывать тени в течение нескольких недель после взрыва.

Несмотря на то, что во время взрыва сверхновой выделяется огромное количество видимого света, который запросто может ослепить человека, более опасным является рентгеновское и гамма-излучение, которое выходит из сверхновой.

[ + – ] Когда гигантская звезда заканчивает свой жизненный путь, то она превращается в сверхновую в результате серии очень мощных взрывов. Когда это происходит, то сверхновые становятся одними из самых ярких объектов во Вселенной и их свет можно сопоставить со светом сотен миллиардов звезд Фото: ScienceAlert

Считается, что гамма-излучение сверхновой может повредить атмосферу Земли и особенно озоновый слой, который защищает все живое на планете. Таким образом сильное ультрафиолетовое излучение Солнца может привести к массовому вымиранию.

Но еще большая угроза возникает позже. Это касается космических лучей, которые вырываются из сверхновой сотни и тысячи лет спустя после взрыва. Они могут полностью уничтожить озоновый слой и накрыть планету смертельной дозой излучения. Ученые считают, что нечто подобное уже происходило в истории Земли всего несколько миллионов лет назад. Но астрономы считают, что Земля находится в относительной безопасности, ведь поблизости нет кандидатов в сверхновые, которые могут представлять угрозу для жизни на планете.

Новый тип сверхновых

Международная группа ученых представила исследование, в котором они указывают на существование нового типа сверхновых, которые еще больше угрожают планетам в галактике. Особенно тем, которые похожи на Землю и могут потенциально поддерживать жизнь. По словам астрономов, эти сверхновые могут выпускать дополнительную, летящую более далеко, форму смертельного излучения, которая представляет серьезную опасность для похожих на Землю планет.

Эти сверхновые появляются тогда, когда звезда, которая вскоре умрет, имеет вокруг себя толстый диск из выброшенного вещества. После первоначального взрыва сверхновой появляется ударная волна, которая врезается в этот диск. Эта волна нагревает диск до невероятно высоких температур, из-за чего из него вылетает большое количество рентгеновского излучения.

[ + – ] Международная группа ученых представила исследование, в котором они указывают на существование нового типа сверхновых, которые еще больше угрожают планетам в галактике Фото: ESO

Такое излучение может нести намного больше энергии на более далекие расстояния от места взрыва. По словам ученых, такие рентгеновские сверхновые изначально могут уничтожить до 50% озонового слоя похожей на Землю планеты, а этого достаточно, чтобы исчезло все живое. Самое страшное, что подобные сверхновые могут нанести несколько ударов своим излучением одновременно.

Но уже через несколько десятков месяцев, а возможно десятков лет, космические лучи окончательно уничтожат атмосферу и все живое на планете. К счастью, Земля остается в безопасности, поскольку поблизости нет ни одного кандидата на роль рентгеновской сверхновой, говорят ученые. Исследование предполагает, что Земля находится в одном из самых безопасных районов во всей нашей галактике.

Фокус уже писал о том, космический телескоп Хаббл сделал снимок огромного остатка сверхновой, который находится в галактике-спутнике Млечного Пути.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось раскрыть новые секреты, которые таит в себе остаток сверхновой под названием Кассиопея А.

Что касается более "приземленных" космических явлений, то как уже писал Фокус в ближайшие дни в ночном небе можно будет наблюдать за самым мощным потоком "падающих звезд".