Сторож новонароджених зірок. Учені побачили космічного "змія" за 6 тис. світлових років від Землі (фото)

За допомогою наземних телескопів учені отримали надзвичайно детальне зображення туманності, де народжуються нові зірки.

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Астрономи з Паранальської обсерваторії, що в Чилі, за допомогою інфрачервоного телескопа VISTA зробили неймовірно детальне зображення туманності Sh2-54, де народжуються нові зірки. Завдяки інфрачервоному світлу вчені змогли побачити зірки, які приховують газ і пил, із яких вони народжуються, пише Space.

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На новому зображенні туманність Sh2-54, яка розташована на відстані в 6 тисяч світлових років від нас, має вигляд яскравої кулі, що світиться, у якій видно тисячі новонароджених зірок. Ця туманність розташована в сузір'ї Змії, яке отримало свою назву через свій змієподібний вигляд.

На зображеннях, які робив раніше телескоп VLT з Паранальської обсерваторії, зірки в туманності в основному були приховані величезними хмарами газу та пилу, з яких вони з'являються. Але завдяки інфрачервоному світлу астрономи змогли заглянути крізь цю перешкоду, і перед ними постала справді дивовижна картина.

[ + – ] Астрономи з Паранальської обсерваторії, що в Чилі, за допомогою інфрачервоного телескопа VISTA зробили неймовірно детальне зображення туманності Sh2-54, де народжуються нові зірки. Завдяки інфрачервоному світлу вчені змогли побачити зірки, які приховують газ і пил, із яких вони народжуються. Фото: ESO

Наразі вчені змогли розглянути максимально детально структуру туманності, а також протозірки, народжені в ній. До того, як зірка стане об'єктом, який можна назвати повноцінною зіркою, вона проходить стадію протозірки.

Усе починається з того, що в туманності, такій, як Sh2-54, під дією гравітації утворюються щільні ділянки пилу та газу, що в основному складаються з водню та гелію. Ці ділянки збільшуються в розмірах із часом, зростає їхня маса та гравітаційний вплив.

Ці щільні ділянки космосу перетворюються згодом на молекулярні хмари, які набирають настільки величезну масу, що зрештою стискаються під упливом своєї гравітації та народжують протозірку.

[ + – ] На зображеннях, які робив раніше телескоп VLT з Паранальської обсерваторії, зірки в туманності в основному були приховані величезними хмарами газу та пилу, з яких вони з'являються. Але завдяки інфрачервоному світлу астрономи змогли заглянути крізь цю перешкоду, і перед ними постала справді дивовижна картина. Фото: ESO

Хоча протозірки на вигляд і нагадують звичайні зірки, але вони ще недостатньо гарячі для того, щоб у їхніх ядрах почався термоядерний синтез. Завдяки цьому процесу водень перетворюється на гелій, що дає життєву енергію зірці. Натомість світність протозірок виникає через нагрівання речовини, оскільки цей об'єкт продовжує стискатися під впливом своєї гравітації.

І в цей час протозірка продовжує поглинати речовину з навколишньої молекулярної хмари. Коли ж ядро цього об'єкта набере температуру в 10 млн градусів за Цельсієм, розпочнеться термоядерний синтез, що стане початком справжньої молодої зірки. Але після цього починається еволюція її зоряної системи, адже залишки молекулярної хмари все ще оточують молоду зірку у вигляді диска з речовини, і саме в ній відбувається формування планет.

Учені вважають, що в туманності Sh2-54 перебувають десятки тисяч як протозірок, так і молодих зірок, тому цей регіон має яскравіший вигляд, ніж, наприклад, сусіднє розсіяне зоряне скупчення під назвою NGC 6604, яке розташоване на 500 світлових років ближче до Землі.

Фокус уже писав про те, що космічний телескоп "Габбл" зробив знімок "зоряного феєрверку", який був на відстані 50 тисяч світлових років від нас.

Що стосується інших дивовижних фотографій із космосу, то Фокус уже писав про те, що перший місячний орбітальний апарат Південної Кореї зробив зображення Місяця та Землі.