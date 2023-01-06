В Болгарской части Черного моря со дна подняли 200-летнюю пушку

Пушка была поднята командой Центра подводной археологии во главе с директором Национального исторического музея в Софии доктором Найденом Праховым

Related video

Две железные морские пушки, а также несколько пушечных ядер, датируемых примерно концом 18-го — началом 19-го века, подняли из глубин болгарского Черного моря, сообщают The Sofia Globe.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Операция по подъему пушки длилась более 30 часов в сложных условиях, таких как плохая видимость, холодная вода и сложная техническая логистика.

В музее рассказали, что Прахов нашел пушку еще в 2021 году, но только в конце 2022 года благодаря поддержке Министерства культуры удалось их достать.

Пушка и ядра были частью вооружения трехмачтового линейного корабля, затонувшего при неизвестных обстоятельствах к северу от мыса Калиакра. По соображениям безопасности точное местонахождение предметов держится в тайне, отметили в музее.

В 2023 году пушка и другие части корабельного инвентаря будут выставлены в лапидарии Национального исторического музея, говорится в сообщении.

Ранее Фокус писал о найденных остатках корабля времен Елизаветы I : их достали со дна карьерного озера.