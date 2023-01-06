В Болгарській частині Чорного моря з дна підняли 200-річну гармату

Гармата була піднята 23 грудня 2022 року командою Центру підводної археології на чолі з директором Національного історичного музею в Софії доктором Найденом Праховим

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Дві залізні морські гармати, а також кілька гарматних ядер, що датуються приблизно кінцем 18-го — початком 19-го століття, підняли з глибин болгарського Чорного моря, повідомляють The Sofia Globe.

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Операція з підйому гармати тривала понад 30 годин у складних умовах, таких як погана видимість, холодна вода і складна технічна логістика.

У музеї розповіли, що Прахов знайшов гармату ще у 2021 році, але лише наприкінці 2022 року, завдяки підтримці Міністерства культури, вдалося їх дістати.

Гармата та ядра були частиною озброєння трищоглового лінійного корабля, який затонув за невідомих обставин на північ від мису Каліакра. З міркувань безпеки точне місцезнаходження предметів тримається в таємниці, зазначили в музеї.

У 2023 році гармата та інші частини корабельного інвентарю виставлять у лапідарії Національного історичного музею, йдеться в повідомленні.

Раніше Фокус писав про знайдені залишки корабля часів Єлизавети І: їх дістали з дна кар’єрного озера.