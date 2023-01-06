Франкенштейн подводного мира. Морской слизень с сумкой вместо рта, убегая разбрасывает конечности

Исследователи показали, как живет и питается это миниатюрное создание, размером всего в 13 сантиметров.

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Чего только не встретишь на морском дне — тысячи и сотни тысяч разных существ причудливой формы и расцветки. На этот раз внимание ученых привлек Melibe viridis — вид морского слизня, голожаберного моллюска причудливой формы, который то и дело теряет в глубинах океана свои конечности, пишет IFL Science.

Известно, что эти морские слизни достигают приблизительно 13 сантиметров в длину, а их тело покрыто липкими лопастями, которые действуют как ноги. Зеленые мелибы также привлекают внимание исследователей своим необычным способом кормления.

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Известно, что Melibe viridis утратили метод питания радула, который присущ других морским слизням, в процессе эволюции — эти причудливые существа используют для кормления ротовую вуаль. Они набрасывают ее наподобие сети на морское дно, а когда крошечные волоски, из которых она состоит, натыкаются на потенциальную добычу, вуаль как бы сжимается и ловит добычу. Бедолаги, которые попадаются в "сети" зеленой мелибы после разбиваются на кусочки и перевариваются, а затем слизень возвращается к кормлению.

Однако это далеко не все любопытные особенности, которыми обладают Melibe viridis. Известно, что они способны использовать свои "ноги" не только для передвижения — цепляются за субстрат и водоросли. Самое любопытное начинается, когда какой-либо хищник пытается атаковать морского слизня — тогда он использует свои конечности, чтобы прикрепить одну из ног к его телу, а затем отделяет придаток от себя и убегает.

Исследователи отмечают, что основная проблема выживания этих морских слизней заключается в том, что им необходимо достаточно продолжительное время, чтобы отрастить новую конечность. А потому ученые настоятельно рекомендуют дайверов проходить мимо и не пытаться взаимодействовать с этими морскими слизнями, чтобы они попусту не разбрасывали свои конечности по дну океана.

Отметим, что, как правило, зеленые мелибы встречаются в тропической Индо-Западной части Тихого океана, а также в некоторых частях Средиземноморья.

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