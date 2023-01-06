Франкенштейн підводного світу. Морський слимачок з сумкою замість рота тікаючи розкидає кінцівки

Дослідники показали, як живе та харчується це мініатюрне створіння, розміром всього 13 сантиметрів.

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Що тільки не зустрінеш на морському дні — тисячі та сотні тисяч різних істот химерної форми та забарвлення. Цього разу увагу вчених привернув Melibe viridis — вид морського слимака, голозябрового молюска химерної форми, який постійно втрачає в глибинах океану свої кінцівки, пише IFL Science.

Відомо, що ці морські слимаки досягають приблизно 13 сантиметрів у довжину, а їхнє тіло вкрите липкими лопатями, які діють як ноги. Зелені меліби також привертають увагу дослідників своїм незвичайним способом харчування.

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Відомо, що Melibe viridis втратили метод харчування радула, який притаманний іншим морським слимакам, у процесі еволюції — ці химерні істоти використовують для годування ротову вуаль. Вони накидають її на кшталт мережі на морське дно, а коли крихітні волоски, з яких вона складається, натикаються на потенційну здобич, вуаль ніби стискується і ловить її. Бідолаги, які трапляються в "сіті" зеленої меліби після розбиваються на шматочки і перетравлюються, а потім слимак повертається до харчування.

Однак це далеко не всі цікаві особливості, які мають Melibe viridis. Відомо, що вони здатні використовувати свої "ноги" не тільки для пересування — чіпляються за субстрат та водорості. Найцікавіше починається, коли який-небудь хижак намагається атакувати морського слимака — тоді він використовує свої кінцівки, щоб прикріпити одну з ніг до його тіла, а потім відокремлює придаток від себе і тікає.

Дослідники зазначають, що основна проблема виживання цих морських слимаків полягає в тому, що їм потрібен досить тривалий час, щоб відростити нову кінцівку. А тому вчені наполегливо рекомендують дайверів проходити повз і не намагатися взаємодіяти з цими морськими слимаками, щоб вони даремно не розкидали свої кінцівки дном океану.

Зазначимо, що зазвичай зелені меліби зустрічаються в тропічній Індо-Західній частині Тихого океану, а також у деяких частинах Середземномор'я.

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