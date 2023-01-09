Аборт спасает от депрессии. Ученые выяснили лучший исход незапланированной беременности

Новое исследование изучает психологические эффекты, связанные с различными исходами беременности.

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Автор исследования Нацу Сасаки и ее коллеги из Токийского университета сравнили четыре возможных исхода беременности: желанные роды, аборт, усыновление или нежелательные роды. Из четырех исходов нежелательные роды и усыновление получили самые высокие баллы по показателю психологического стресса, пишет PsyPost.

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Исследования показали, что незапланированная или непреднамеренная беременность связана с послеродовой депрессией, а также с последующим пренебрежением, жестоким обращением с ребенком и плохим его самочувствием. Исследования также показали, что незапланированная беременность, которая приводит к аборту или усыновлению, может иметь собственные последствия для психического здоровья.

Новое исследование сравнивает последствия четырех разных исходов беременности с последующим психологическим стрессом. Эти результаты могут помочь практикующим врачам прогнозировать и принимать превентивные меры, чтобы помочь женщинам справиться с негативными последствиями выбора при рождении ребенка.

В исследовании была собрана информация от 7 162 женщин, сообщивших о незапланированной беременности, которая была либо прервана, либо доношена. Из всех же опрошенных женщин – 3971 заявили, что хотят иметь ребенка (желанные роды), 2960 выбрали аборт, 130 выбрали усыновление и 101 сообщила, что родила, но не хотела (нежелательные роды).

Затем испытуемых оценивали на предмет психологического стресса с использованием японской версии опросника Кесслера 6. Он оценивает "нервность, безнадежность, беспокойство или беспокойство, чувство грусти и ощущение того, что все требует больших усилий, как это было в течение последних четырех недель".

Исследовательская группа также собрала данные о демографических и ситуационных переменных, таких как уровень образования, семейное положение и возраст во время нежелательной беременности. Женщин также спрашивали об их социальной поддержке в рассматриваемое время.

Показатели психологического стресса были самыми низкими у тех, кто пережил желанные роды (14%), затем немного повысился у тех, кто выбрал аборт (20,3%). Стресс снова увеличился для тех, кто выбрал усыновление (31,5%) и тех, кто пережил нежелательное рождение (30,7%). Все результаты были выше, чем у контрольной группы, которая намеревалась и хотела забеременеть.

Демографически треть тех, кто выбрал аборт, усыновление или нежелательные роды, были в подростковом возрасте, когда наступила незапланированная беременность. Большинство участниц сообщили, что у группы незапланированной беременности в редких случаях образование было выше среднего, 90% таких респонденток сообщало о сложной финансовой ситуации. Менее 10% сообщили об экономических обстоятельствах, которые были "хорошими" или "очень хорошими".

Исследовательская группа признала несколько ограничений своего исследования. Во-первых, они разослали более миллиона приглашений пройти опрос и получили только 50 000 ответов. Следовательно, их данные могут не полностью отражать опыт незапланированной беременности. Во-вторых, дизайн исследования был поперечным, что затрудняло установление причины и следствия.

Исследователи не считают, что эти ограничения должны означать, что результаты можно игнорировать. Понимание того, кто подвергается наибольшему риску дистресса после обнаружения незапланированной беременности, может привести к улучшению медицинского обслуживания женщин.

Кроме того, исследование завершается следующими мыслями: "Это исследование показало, что среди женщин, перенесших незапланированную беременность, группа нежелательных родов и удочерения имела более серьезные долгосрочные последствия психологического стресса. Аборт не привел к негативным психологическим последствиям. Поэтому важно обеспечить равные и безопасные возможности для абортов и оказывать большую поддержку женщинам с нежелательными родами".

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