Аборт рятує від депресії. Учені з'ясували найкращий результат незапланованої вагітності

Нове дослідження вивчає психологічні ефекти, пов'язані з різними наслідками вагітності.

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Авторка дослідження Нацу Сасакі та її колеги з Токійського університету порівняли чотири можливі результати вагітності: бажані пологи, аборт, усиновлення чи небажані пологи. З чотирьох результатів небажані пологи й усиновлення отримали найвищі бали за показником психологічного стресу, пише PsyPost.

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Дослідження показали, що незапланована або ненавмисна вагітність пов'язана з післяпологовою депресією, а також із подальшою зневагою, жорстоким поводженням із дитиною та поганим її самопочуттям. Дослідження також показали, що незапланована вагітність, яка призводить до аборту чи усиновлення, може мати власні наслідки для психічного здоров'я.

Нове дослідження порівнює наслідки чотирьох різних наслідків вагітності з подальшим психологічним стресом. Ці результати можуть допомогти лікарям-практикантам прогнозувати та вживати превентивних заходів, щоб допомогти жінкам впоратися з негативними наслідками вибору в процесі народження дитини.

У дослідженні була зібрана інформація від 7 162 жінок, які повідомили про незаплановану вагітність, яка була або перервана, або доношена. З усіх же опитаних жінок — 3 971 заявили, що хочуть мати дитину (бажані пологи), 2 960 обрали аборт, 130 обрали усиновлення та 101 повідомила, що народила, але не хотіла (небажані пологи).

Потім піддослідних оцінювали на предмет психологічного стресу з використанням японської версії опитувальника Кесслера 6. Він оцінює "нервовість, безнадійність, занепокоєння чи занепокоєння, почуття смутку та відчуття того, що все вимагає великих зусиль, як це було протягом останніх чотирьох тижнів".

Дослідницька група також зібрала дані про демографічні та ситуаційні змінні, такі як рівень освіти, сімейний стан і вік під час небажаної вагітності. Жінок також питали про їх соціальну підтримку наразі.

Показники психологічного стресу були найнижчими в тих, хто пережив бажані пологи (14%), потім трохи підвищився у тих, хто вибрав аборт (20,3%). Стрес знову збільшився для тих, хто вибрав усиновлення (31,5%) та тих, хто пережив небажане народження (30,7%). Усі результати були вищими, ніж у контрольної групи, яка мала намір і хотіла завагітніти.

Демографічно третина тих, хто вибрав аборт, усиновлення чи небажані пологи, були в підлітковому віці, коли настала незапланована вагітність. Більшість учасниць повідомили, що в групи незапланованої вагітності в поодиноких випадках освіта була вищою за середню, 90% таких респонденток повідомляли про складну фінансову ситуацію. Менше 10% повідомили про економічні обставини, які були "хорошими" або "дуже хорошими".

Дослідницька група визнала кілька обмежень свого дослідження. По-перше, вони розіслали понад мільйон запрошень пройти опитування та отримали лише 50 000 відповідей. Отже, їх дані можуть повністю відображати досвід незапланованої вагітності. По-друге, дизайн дослідження був поперечним, що ускладнювало встановлення причин і наслідків.

Дослідники не вважають, що ці обмеження мають означати, що результати можна ігнорувати. Розуміння того, хто наражається на найбільший ризик дистресу після виявлення незапланованої вагітності, може призвести до поліпшення медичного обслуговування жінок.

Крім того, дослідження завершується такими думками: "Це дослідження показало, що серед жінок, які перенесли незаплановану вагітність, група небажаних пологів та удочеріння мала більш серйозні довгострокові наслідки психологічного стресу. Аборт не призвів до негативних психологічних наслідків. Тому важливо забезпечити рівні та безпечні можливості для абортів і надавати велику підтримку жінкам із небажаними пологами”.

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