Неможливо роздивитись. Вчені показали, як насправді виглядає ембріон на 9 тижні

Дослідники вважають, що інформація про те, як формується та розвивається ембріон, дуже спотворена і люди часто не розуміють, як це відбувається насправді.

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Влітку 2022 року Верховний суд США скасував рішення, що надає федеральний захист абортів, і дозволив штатам самостійно регулювати це питання. В результаті 12 штатів повністю заборонили аборти та ще два заборонили процедуру на шостому тижні. Це питання гостро стоїть у суспільстві не лише у США, а й у більшості європейських країн, пише Daily Mail.

Дослідників зацікавила загадкова деталь — на всіх протестах активісти, які виступають за заборону абортів, використовують на плакатах зображення плоду, що цілком сформувався. Але вчені виявили нестиковку та вирішили показати, як насправді виглядає ембріон у віці 9 тижнів.

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Група клініцистів, які опублікували фото, власне має лише дві мети — нормалізувати аборти і нагадати суспільству, як насправді розвивається плід і виглядає на початкових стадіях розвитку.

[ + – ] Так виглядає ембріон на 5 та 6 тижні Фото: эмбрион

На фото зображений гестаційний мішок, що оточує ембріон протягом перших кількох тижнів. За словами лікарки Джоан Флейшман, на фото також зображений і ембріон, що розвивається, проте він ще настільки малий, що фактично непомітний для людського ока і навряд чи відрізняється від інших клітин. На думку медиків, називати ембріон плодом немає сенсу до 10 тижня.

За словами Флейшман, люди насправді не вірять, що ембріон першими тижнями розвитку виглядає таким чином — вони очікують побачити "маленький плід з руками", власне розвиненої мініатюрної дитини. Проте насправді все не так.

На четвертому тижні тканини ембріона все ще є невеликою кількістю клітин. Однак противники абортів наполягають, що в момент, коли ембріон почав зростати, його необхідно вважати особистістю та захищати законом про захист життя. Водночас медики відзначають, що на 5 тижні в середньому ембріон досягає розміру всього кілька міліметрів і все ще непомітний для людського ока. У цей момент практично лише сформувалися кровоносні судини, деякі з яких пізніше з'єднають матір із дитиною і утворять пуповину.

Медики відзначають, що ембріону на позначці 6 тижнів власне всього 4 тижні — лічильник вмикається з моменту останньої менструації матері. У цей момент більшість жінок ще навіть не знають, що вони вагітні.

[ + – ] Так виглядає ембріон на 7 та 8 тижні Фото: эмбрион

Зазначимо, що активісти, які виступають за заборону абортів, часто звертаються до так званого "білля про серцебиття". Однак і на це медики мають відповідь. Незважаючи на те, що цей термін так згуртував активістів, на думку акушерів-гінекологів, він не є правдивим. Можна говорити про "серцеву діяльність" у цей період розвитку ембріона, але ніяк не про "серцебиття".

За словами акушерки-гінеколога Ніші Верми, серцебиття — це звук відкриття та закриття серцевих клапанів. Однак на ранніх УЗД мати та лікар не можуть чути серцебиття, бо клапани ще не сформовані. Власне те, що чути на УЗД — електричні імпульси, що вловлюються ультразвуковим апаратом і перетворюються на звуки серцебиття.

Усі чотири камери серця повністю розвиваються і можуть бути виявлені під час УЗД лише на 17-20 тижнях.

За словами лікарки Джоан Флейшман, жінки, які роблять аборт, часто і самі не розуміють, як виглядають їхні діти, що розвиваються в момент процедури. Тоді їй стало зрозуміло, що ілюстрації в мережі спотворили розуміння того, як розвивається ембріон в утробі матері. Тому вони з колегами вирішили показати, як насправді виглядає ембріон на 6 тижні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені хочуть створити "ферму" ембріонів, вирощених у механічній утробі.