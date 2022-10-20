Невозможно разглядеть. Ученые показали, как на самом деле выглядит эмбрион на 9 неделе

Исследователи считают, что информация о том, как формируется и развивается эмбрион весьма искажена и люди часто не понимают, как это происходит на самом деле.

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Летом 2022 года Верховный суд США отменил решение, предоставляющее федеральную защиту абортов, и позволил штатам самим регулировать этот вопрос. В результате 12 штатов полностью запретили аборты и еще два запретили процедуру на шестой неделе. Этот вопрос остро стоит в обществе не только в США, но и в большинстве европейских стран, пишет Daily Mail.

Исследователей заинтересовала любопытная деталь — на всех протестах активисты, выступающие за запрет абортов, используют на плакатах изображения вполне сформировавшегося плода. Но ученые обнаружили нестыковку и решили показать, как на самом деле выглядит эмбрион в возрасте 9 недель.

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Группа клиницистов, опубликовавших фото, по сути преследует лишь две цели — нормализовать аборты и напомнить обществу, как на самом деле развивается плод и выглядит на начальных стадиях развития.

[ + – ] Так выглядит эмбрион на 5 и 6 неделе Фото: MYA Network

На фото изображен гестационный мешок, который окружает эмбрион в течение первых нескольких недель. По словам доктора Джоан Флейшман, на фото также изображен и развивающийся эмбрион, однако он еще настолько мал, что фактически не уловим для человеческого глаза и едва ли отличается от других клеток. По мнению медиков, называть эмбрион плодом не имеет никакого смысла до 10 недели.

По словам Флейшман, люди на самом деле не верят, что эмбрион на первых неделях развития выглядит таким образом — они ожидают увидеть "маленький плод с руками", по сути развитого миниатюрного ребенка. Однако в действительности все не так.

На четвертой неделе ткани эмбриона все еще представляют собой небольшое количество клеток. Однако противники абортов настаивают, что в момент когда эмбрион начал расти, его необходимо считать личностью и защищать законом о защите жизни. В то же время медики отмечают, что на 5 неделе в среднем эмбрион достигает размера всего в несколько миллиметров и все еще не виден человеческому глазу. В этот момент фактически лишь сформировались кровеносные сосуды, некоторые из которых позже соединят мать с ребенком и образуют пуповину.

Медики отмечают, что эмбриону на отметке в 6 недель по сути всего 4 недели — счетчик включается с момента последней менструации матери. В этот момент большинство женщин еще даже не знают о том, что они беременны.

[ + – ] Так выглядит эмбрион на 7 и 8 неделе Фото: MYA Network

Отметим, что активисты, выступающие за запрет абортов, часто обращаются к так называемым "биллям о сердцебиение". Однако и на это у медиков есть ответ. Несмотря на то, что этот термин так сплотил активистов, по мнению акушеров-гинекологов, он не является правдивым. Можно говорить о "сердечной деятельности" в этот период развития эмбриона, но никак не о "сердцебиении".

По словам акушера-гинеколога Ниши Вермы, сердцебиение — это звук открытия и закрытия сердечных клапанов. Однако на ранних УЗИ мать и врач не могут слышать сердцебиения, потому что клапаны еще не сформированы. По сути то, что слышно на УЗИ — электрические импульсы, улавливаемые ультразвуковым аппаратом и преобразуемые им в звуки сердцебиения.

Все четыре камеры сердца полностью развиваются и могут быть обнаружены на УЗИ лишь на 17 — 20 неделях.

По словам доктора Джоан Флейшман, женщины, делающие аборт, часто и сами не понимают, как выглядят их развивающиеcя дети в момент процедуры. Тогда ей стало понятно, что иллюстрации в сети исказили понимание того, как развивается эмбрион в утробе матери. Поэтому они с коллегами приняли решение показать, как в действительности выглядит эмбрион на 6 неделе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые хотят создать "ферму" эмбрионов, выращенных в механической утробе.