Действует как щит и поддерживает чистоту. В мозге обнаружили неизвестную ранее мембрану
Исследователи отмечают, что этот тонкий слой ткани ранее не был описан, однако играет важную роль в функционировании мозга.
Мозг — достаточно сложный орган, который не перестает удивлять ученых. В новом исследовании они обнаружили новую анатомическую структуру в мозге, которая ранее еще не была описана, пишет IFL Science.
Впервые этот слой ткани был обнаружен у мышей, однако со временем ученые также обнаружили эту структуру и в мозге взрослых людей — она получила название субарахноидальная лимфатическая мембрана (SLYM). Исследователи считают, что данная структура играет важную роль в утилизации отходов мозга, а также иммунной системе — по сути, она действует как защитный барьер, укрывая иммунные клетки.
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Известно, что она является одной из четырех мембран между мозгом и черепом и толщиной всего в несколько клеток. Остальные три — твердая мозговая оболочка, паутинная и мягкая мозговая оболочки. Вместе они представляют собой менингеальный слой. Теперь исследователи полагают, что пространство под паутинным слоем разделено на субарахноидальное пространство, которое содержит спинномозговую жидкость (ЦСЖ).
По словам одного из авторов исследования Майкена Недергаарда из Университета Копенгагена, они с коллегами предполагают, что новая анатомическая структура по видимому отвечает за "фильтрацию" спинномозговой жидкости — отделение "чистой" от "грязной", которая содержит продукты жизнедеятельности клеток. Именно поэтому ученые предполагают, что SLYM также связан с глимфатической системой, которая отвечает за удаление отходов в мозге. Ученые считают, что открытие этой новой мембраны позволит ученым по-новому взглянуть на поток спинномозговой жидкости, а также больше узнать о его роли в нашем организме — от транспортировки отходов из мозга, до поддержки иммунной системы.
Исследователи отмечают, что SLYM представляет собой мезотелиальную мембрану, которая встречается вокруг других органов, в том числе легких и сердца. Как правило, эти мембраны выполняют защитные функции и содержат иммунные клетки. В ходе исследования ученые обнаружили, что SLYM содержит изобилие иммунных клеток, а значит играет важную роль в защите головного мозга. Исследователи также предполагают, что иммунные клетки используют SLYM в качестве системы для отслеживания признаков инфекций и воспаления.
Кроме того исследователи предполагают, что новое открытие может стать полезным для изучения травм головного мозга, а также таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз.
Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что человеческий мозг никогда не взрослеет по-настоящему.