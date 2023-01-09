Действует как щит и поддерживает чистоту. В мозге обнаружили неизвестную ранее мембрану

Исследователи отмечают, что этот тонкий слой ткани ранее не был описан, однако играет важную роль в функционировании мозга.

Related video

Мозг — достаточно сложный орган, который не перестает удивлять ученых. В новом исследовании они обнаружили новую анатомическую структуру в мозге, которая ранее еще не была описана, пишет IFL Science.

Впервые этот слой ткани был обнаружен у мышей, однако со временем ученые также обнаружили эту структуру и в мозге взрослых людей — она получила название субарахноидальная лимфатическая мембрана (SLYM). Исследователи считают, что данная структура играет важную роль в утилизации отходов мозга, а также иммунной системе — по сути, она действует как защитный барьер, укрывая иммунные клетки.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Известно, что она является одной из четырех мембран между мозгом и черепом и толщиной всего в несколько клеток. Остальные три — твердая мозговая оболочка, паутинная и мягкая мозговая оболочки. Вместе они представляют собой менингеальный слой. Теперь исследователи полагают, что пространство под паутинным слоем разделено на субарахноидальное пространство, которое содержит спинномозговую жидкость (ЦСЖ).

[ + – ] Четыре менингеальных слоя головного мозга Фото: University of Copenhagen

По словам одного из авторов исследования Майкена Недергаарда из Университета Копенгагена, они с коллегами предполагают, что новая анатомическая структура по видимому отвечает за "фильтрацию" спинномозговой жидкости — отделение "чистой" от "грязной", которая содержит продукты жизнедеятельности клеток. Именно поэтому ученые предполагают, что SLYM также связан с глимфатической системой, которая отвечает за удаление отходов в мозге. Ученые считают, что открытие этой новой мембраны позволит ученым по-новому взглянуть на поток спинномозговой жидкости, а также больше узнать о его роли в нашем организме — от транспортировки отходов из мозга, до поддержки иммунной системы.

Исследователи отмечают, что SLYM представляет собой мезотелиальную мембрану, которая встречается вокруг других органов, в том числе легких и сердца. Как правило, эти мембраны выполняют защитные функции и содержат иммунные клетки. В ходе исследования ученые обнаружили, что SLYM содержит изобилие иммунных клеток, а значит играет важную роль в защите головного мозга. Исследователи также предполагают, что иммунные клетки используют SLYM в качестве системы для отслеживания признаков инфекций и воспаления.

Кроме того исследователи предполагают, что новое открытие может стать полезным для изучения травм головного мозга, а также таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что человеческий мозг никогда не взрослеет по-настоящему.