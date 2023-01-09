Діє, як щит, і підтримує чистоту. У мозку виявили невідому раніше мембрану

Дослідники відзначають, що цей тонкий шар тканини раніше не був описаний, проте відіграє важливу роль у функціонуванні мозку.

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Мозок — досить складний орган, який не перестає дивувати вчених. У новому дослідженні вони виявили нову анатомічну структуру в мозку, яка раніше ще не була описана, пише IFL Science.

Уперше цей шар тканини був виявлений у мишей, проте згодом учені також виявили цю структуру і в мозку дорослих людей — вона отримала назву субарахноїдальної лімфатичної мембрани (SLYM). Дослідники вважають, що ця структура відіграє важливу роль в утилізації відходів мозку, а також імунної системи — по суті вона діє як захисний бар'єр, вкриваючи імунні клітини.

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Відомо, що вона є однією з чотирьох мембран між мозком і черепом і завтовшки всього кілька клітин. Інші три — тверда мозкова оболонка, павутинна та м'яка мозкова оболонка. Разом вони є менінгеальним шаром. Тепер дослідники вважають, що простір під павутинним шаром поділено на субарахноїдальний простір, що містить спинномозкову рідину (СМР).

[ + – ] Чотири менінгеальні шари головного мозку Фото: мозг

За словами одного з авторів дослідження Майкена Недергаарда з Університету Копенгагена, вони з колегами припускають, що нова анатомічна структура, мабуть, відповідає за "фільтрацію" спинномозкової рідини — відділення "чистої" від "брудної", яка містить продукти життєдіяльності клітин. Саме тому вчені припускають, що SLYM також пов'язаний із глімфатичною системою, яка відповідає за видалення відходів у мозку. Вчені вважають, що відкриття цієї нової мембрани дозволить ученим по-новому подивитись потік спинномозкової рідини, а також більше дізнатися про його роль у нашому організмі — від транспортування відходів із мозку до підтримки імунної системи.

Дослідники відзначають, що SLYM є мезотеліальною мембраною, яка зустрічається навколо інших органів, у тому числі легень і серця. Як правило, ці мембрани виконують захисні функції та містять імунні клітини. У ході дослідження вчені виявили, що SLYM містить достаток імунних клітин, а отже, відіграє важливу роль у захисті головного мозку. Дослідники також припускають, що імунні клітини використовують SLYM як систему для відстеження ознак інфекцій і запалення.

Крім того, дослідники припускають, що нове відкриття може стати корисним для вивчення травм головного мозку, а також таких захворювань як хвороба Альцгеймера та розсіяний склероз.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що людський мозок ніколи не дорослішає по-справжньому.