Вояж Тора. В Британию наведался дезориентированный морж — в Арктике не все так хорошо

Исследователи полагают, что скитания огромного млекопитающего почти наверняка вызваны изменениями климата.

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На прошлой неделе в Великобритании впервые заметили потерянного огромного моржа, которого прозвали Тором. Подобные млекопитающие — редкие гости для этого региона, а потому Тора встречали с любопытством в любом месте, где бы он не появился, пишет The Guardian.

Известно, что впервые моржа Тора заметили на восточном побережье Англии в Хэмпшире — тогда тысячи людей собрались у воды, чтобы поприветствовать огромного гостя. После Тора заметили у побережья Скарборо, где местный совет даже принял решение отменить празднование Нового года, чтобы не спугнуть моржа. Затем млекопитающее заметили в Блите в Нортумберленде, а после, как считают исследователи, Тор вернулся домой — назад в Арктику.

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Отметим, что моржи весьма редкие гости в Британии. Исследователи предполагают, что его визит, несмотря на радость и воодушевление местных, не сулит ничего хорошего. Ученые предполагают, что подобный вояж может быть вызван изменением климата, вызванным увеличением выбросов ископаемого топлива, которое неумолимо сокращает ледовый покров, на котором живут, охотятся, отдыхают и переваривают пищу моржи.

По словам Молли Грей из британской благотворительной организации по оказанию помощи морским млекопитающим, визиты моржей в здешние места не совсем нормальное явление, а потому исследователи предполагают, что это связано и изменениями климат и дезориентацией животных.

Отметим, что не все однозначно встретили эту новость. Например, скептик по изменению климата Мэтт Ридли, заявил, что в Арктике на самом деле все прекрасно — мол, уровень морского льда пусть и пострадал, но не сильно, а численность популяции моржей и белых медведей лишь растет. Ридли считает, что ученым и СМИ следовало бы сосредоточиться на хороших новостях, а не искать проблему в изменении климата.

Впрочем Ридли оказался в меньшинстве. Например, директор Исследовательского института изменений климата Грэнтэма Боб Уорд считает, что восстановлению популяции моржей мы на самом деле обязаны запрету на охоту, который Норвегия ввела в 1952 году. В то же время в 2016 году моржи все еще квалифицировались в Красном списке исчезающих видов как "уязвимый".

Кроме того, исследователи отмечают, что утверждение Ридли о том, что морской лед не подвергся значительному сокращению также не является правдой — за последние 20 лет ученые фиксируют сокращение льда на 700 тысяч квадратных километров.

Исследователи уверены, что визит Тора в Британию фактически является веским доказательством того, что глобальное потепление действительно опасно, мир действительно нагревается и животные вынуждены приспосабливаться к новым реалиям.

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