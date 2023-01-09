Вояж Тора. У Британію навідався дезорієнтований морж – в Арктиці не все так добре

Дослідники вважають, що подорожі величезного ссавця майже напевно причинені змінами клімату.

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Минулого тижня у Великій Британії вперше помітили розгубленого величезного моржа, якого прозвали Тором. Такі ссавці — рідкісні гості для цього регіону, тому Тора зустрічали з цікавістю в будь-якому місці, де б він не з'явився, пише The Guardian.

Відомо, що вперше моржа Тора помітили на східному узбережжі Англії в Гемпширі — тоді тисячі людей зібралися біля води, щоби привітати величезного гостя. Після Тора помітили біля узбережжя Скарборо, де місцева рада навіть ухвалила рішення скасувати святкування Нового року, щоб не злякати моржа. Потім його помітили в Бліті в Нортумберленді, а потім, як вважають дослідники, Тор повернувся додому назад в Арктику.

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Зазначимо, що моржі дуже рідкісні гості у Британії. Дослідники припускають, що його візит, попри радість та наснагу місцевих, не обіцяє нічого доброго. Вчені припускають, що такий вояж може бути викликаний зміною клімату, що спричинило збільшення викидів палива, яке невблаганно скорочує льодовий покрив. На ньому живуть, полюють, відпочивають і перетравлюють їжу моржі.

За словами Моллі Грей із британської благодійної організації з надання допомоги морським ссавцям, візити моржів у місцеві місця не зовсім нормальне явище, а тому дослідники припускають, що це пов'язано і змінами клімату та дезорієнтацією тварин.

Зазначимо, що не всі однозначно зустріли цю новину. Наприклад, скептик зі зміни клімату Метт Рідлі заявив, що в Арктиці насправді все чудово — мовляв, рівень морського льоду нехай і постраждав, але не сильно, а чисельність популяції моржів та білих ведмедів лише зростає. Рідлі вважає, що вченим та ЗМІ варто було б зосередитися на хороших новинах, а не шукати проблему у зміні клімату.

Втім Рідлі опинився у меншості. Наприклад, директор Дослідницького інституту змін клімату Ґрентема Боб Ворд вважає, що відновленню популяції моржів ми насправді зобов'язані забороні на полювання, яку Норвегія ввела у 1952 році. Водночас у 2016 році моржі все ще кваліфікувалися у Червоному списку видів, що зникають, як "уразливий".

Крім того, дослідники зазначають, що твердження Рідлі про те, що морський лід не зазнав значного скорочення, також не є правдою — за останні 20 років вчені фіксують скорочення льоду на 700 тисяч квадратних кілометрів.

Дослідники впевнені, що візит Тора до Британії фактично є вагомим доказом того, що глобальне потепління справді небезпечне, світ справді нагрівається і тварини змушені пристосовуватися до нових реалій.

Раніше Фокус писав про 600 кг чарівності: моржиха Фрея, яка затопила кілька човнів, стала зіркою в Норвегії.