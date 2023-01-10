Более 130 тыс. археологических сокровищ. Строительство метро открывает богатую историю города Салоники
Строительство Салоникского метрополитена помогло обнаружить бесчисленные археологические клады древнего города Салоники.
Город Салоники основал около 315 г. до н. э македонский царь Кассандр, назвавший город в честь своей жены Фессалоники, возведенной сестры Александра Македонского. Оно служило основным портом для регионов Македонии и Фракии в современной Греции, пишет HeritageDaily.
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В 168 г. до н. э. после падения Македонского царства город перешел под власть римлян и стал важным торговым центром на Виа Эгнация — римской дороге, соединявшей Византию (позже Константинополь) с Диррахией.
Позже в 293 году н. э. Салоники стали столицей территории, которой правил Галерий Максимиан Цезарь, построивший многочисленные общественные и государственные здания, включая императорский дворец, новый ипподром, триумфальную арку и мавзолей.
С первых лет существования Византийской империи Салоники считались вторым городом в империи после Константинополя с населением 150 000 человек до середины 12 века нашей эры под властью императоров Комнинов.
Во время строительства станций Венизелос и Агиа София нового Салоникского метрополитена, расположенного в пределах исторического центра города, археологи обнаружили более 130 000 археологических сокровищ из разных периодов истории города.
Метро проходит по оси главного исторического проспекта через Салоники, начинавшийся у Золотых ворот (Порта Ауреа), сегодняшняя площадь Вардарио, и заканчивавшаяся у ворот Кассандриотик, сегодняшняя площадь Синтривани.
Команда, производящая раскопки на станции Венизелос, обнаружила декуманус (дорога, ориентированная с востока на запад, которая была одной из основных магистралей через город), а также византийский проспект и архитектурные остатки зданий 15-17 веков.
Раскопки на станции "Агиа София" обнаружили фундаменты эллинистических и римских зданий, таких как нимфей, мраморная площадь, большая мозаика с геометрическими узорами, мощеная дорога с колоннадами, обогреваемая баня системой гиппокауст (напольное отопление), а также линия торговых магазинов византийского периода
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