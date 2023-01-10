Сдирали кожу и вырезали сердце. Археологи нашли статую божества ацтеков

Статую, найденную в районе Мойотлан города Теночтитлан, торжественно представили в Темпло Майор в Мехико.

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Мойотлан в переводе означает "место комаров" когда-то являвшийся центром (зоной) столицы ацтеков Теночтитлана. Сам город делился на четыре таких зоны: Мойотлан, Теопан, Атцакуалько и Куепопан, в центре которых находились общественные здания, дворцы и храмы, в том числе резиденция Темпло Майор, пишет HeritageDaily.

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Археологи во время раскопок в 2022 году по улице Делисиас в историческом центре Мехико сделали невероятную находку.

Статуя имеет высоту 69 см и представляет собой антропоморфное произведение позднего постклассического периода (1200-1521 гг. н. э.), что может изображать ацтекское божество Шипе-Тотек. У него есть несколько имен, в частности, Тлатлаука, Йоуалауан.

Шипе-Тотек был божеством жизни-смерти-возрождения, богом земледелия, растительности, востока, весны, золотарей, серебряников, освобождения и времен года. Кроме того, ацтеки считали, что он изобрел войну, и его часто изображают красным с ободранной кожей.

Фото: National Institute of Anthropology and History

Ацтеки приносили Шипе-Тотек человеческие жертвы, одновременно с жертв сдирали кожу и вырезали сердце, или бросали в костер и сжигали, а другим перерезали горло.

В ходе детального изучения удалось выяснить, что статуя изваяна из вулканической породы андезита. Правая рука статуи находится в положении для метания, а вырезанный из черной вулканической породы на левой руке ноготь изначально должен был держать щит, называвшийся чималли.

Археологи нашли статую под тремя слоями глиняного пола. Ее, возможно, спрятало коренное население, пережившее испанское завоевание Теночтитлана в 1521 году нашей эры.

Раскопки в районе Мойотлан также обнаружили остатки жилых сооружений, человеческих захоронений, керамику и погребальные урны, а также свидетельства о каналах, фермерских хозяйствах и пристани.

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