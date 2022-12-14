Сельскохозяйственный календарь. Как ацтеки планировали посевную и при чем здесь горы

Новое исследование показало, что древние цивилизации в центральной Мексике, возможно, когда-то использовали специфические особенности ландшафта, чтобы определить ключевые моменты сезона, позволяя планировать посев сельскохозяйственных культур.

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Исследование под руководством эколога из Калифорнийского университета в Риверсайде Эксекиеля Эзкурры подтверждает предположение, что неровные вершины горы Тлалок служили способом мониторинга сельскохозяйственного календаря, сообщают Science Alert.

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Весной в долине Мехико жарко и сухо, а летом и осенью наступает сезон муссонов. Годовой цикл влажности и засушливости означает, что культуры следует высаживать в определенное время, иначе может сорваться весь урожай.

"Слишком ранняя посадка по сигналу первого случайного раннего дождя может иметь катастрофические последствия, если настоящий сезон дождей не будет продолжаться, — объясняют Эзкурра и его коллеги-исследователи. — А если ждать с посевом до явного начала сезона дождей, то это может привести к слишком короткому вегетационному периоду кукурузного поля, а также поставить урожай под удар со стороны проросших сорняков".

Со схожими проблемами сталкивались разные цивилизации и, чтобы определить времена года, они использовали "маркеры" на горизонте, благодаря которым видели, как именно Солнце движется по небу. К примеру, самая старая солнечная обсерватория в мире состоит из линии из 13 каменных башен, которые построила неизвестная цивилизация в Перу более 2300 лет назад.

Когда Солнце восходит или заходит в пространстве между каждой башней, значит, прошел определенный промежуток времени. Огромные "часы" настолько точны, что могут предусмотреть точное время года за два-три дня.

Эзкурра и его команда предполагают, что такая конструкция была использована в бассейне Мексики. Однако в этом случае ацтеки ничего не строили, а просто выбрали из объектов природного ландшафта.

"Чтобы настроить свой календарь, мексиканцам нужно было знать положение Солнца в определенные даты солнечного года, и этого можно было достичь, лишь отметив восход (или закат) по отношению к географическому ориентиру", — утверждают исследователи.

Ориентация некоторых зданий в долине, например священный Темпло Майор в Мехико, разработана специально для того, чтобы можно было наблюдать за Солнцем с фиксированной точки, когда оно пересекает горизонт. Другие вершины, такие как гора Тепеяк, могли быть альтернативными смотровыми площадками.

Стоя на вершине Темпло Майор в день зимнего солнцестояния, наблюдатель мог бы увидеть, как солнце восходит прямо за вершиной горы Теуикоконе. В день летнего солнцестояния с этой точки они увидели бы восходящее прямо за современным археологическим участком Тепетлаоксток, который находится на высоте 2300 метров над уровнем моря у подножия горной цепи под названием Сьерра-де-Патлачике.

Равноденствия, вероятно, также наблюдали с вершины Темпло Майор. Мартовское и сентябрьское равноденствие, например, отличаются тем, что Солнце восходит позади вершины горы Тлалок.

Эзкурра и его команда подсчитали, что солнце восходит прямо за этой горой только один день весной и один день осенью, что делает этот способ очень точным.

[ + – ] Три фиксированных перспективы Солнца, когда оно восходит в Мексиканском бассейне. Вид со стороны: (A) горы Тепеяк, (B) Темпло Майор и (C) пирамиды Куикуилько. Тламакас (Tm), гора Тлалок (Tl), Телапон (Te), Папайо (Papayo), Истачиуатль (Iz) и Попокатепетль (Po) Фото: PNAS, 2022

В совокупности исследования – вместе с иллюстрациями и текстами, найденными в древних мексиканских кодексах – означает, что гора Тлалок служила основным инструментом для обозначения важных времен года и для корректировки календаря. При таком подходе Солнце восходило бы прямо за горой Тлалок каждые 365 дней, и каждые четыре года нужно учитывать дополнительный день, чтобы календарь был правильным.

Также исследователи сделали предположение о начале солнечного года в календаре ацтеков, опираясь на важность горы Тлалок.

Остатки дороги, ведущей вверх по склону горы, могут содержать ответ. Суть заключается в том, что она построена под небольшим углом, исходя из прямоугольной стены, как можно увидеть на изображении ниже.

[ + – ] Исследователи считают, что дорога может быть намеренно неправильно выровнена Фото: Ben Fiscella Meissner

Исследователи считают, что дорога может быть намеренно неправильно выровнена, чтобы Солнце садилось прямо между граничащими с дорогой стенами, по всей видимости, глядя на склон.

День, когда Солнце обрамлено таким прекрасным способом, выпадает на 23 или 24 февраля, на начало мексиканского солнечного года.

"Эти результаты подтверждают, что даже без астрономических инструментов, которыми пользовались европейцы во время своего прибытия, люди в Мексиканском бассейне могли бы поддерживать чрезвычайно точный календарь, позволяющий корректировать високосный год, просто используя систематические наблюдения за восходом солнца", — заключают исследователи.

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