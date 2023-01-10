Больше Млечного Пути. Телескоп Уэбб обнаружил огромную ударную волну, которая пронзила галактики

Гигантская ударная волна пронзила Квинтет Стефана во время движения одной из галактик на скорости в 2,8 млн км/час.

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Космический телескоп Уэбб обнаружил огромную ударную волну, которая по размерам в несколько раз превышает Млечный Путь, и она появилась в результате вторжения одной из галактик Квинтета Стефана, пишет Daily Mail.

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Космический телескоп Уэбб смог увидеть, как происходит движение галактики NGC 7318b внутри группы из пяти галактик, которая называется Квинтет Стефана. Галактика двигается со скоростью в 2,8 млн км/час, и с такой скоростью можно долететь с Земли до Луны всего за 8 минут.

В результате этого процесса возникла огромная ударная волна, которая по размерам превышает нашу галактику, и она распространилась по межзвездной среде. В результате был запущен процесс переработки теплого и холодного молекулярного водорода между пятью галактиками.

Квинтет Стефана представляет собой группу из пяти галактик, которые называются NGC 7317, NGC 7318a, NGC 7318b, NGC 7319 и NGC 7320. Они находятся на расстоянии в 270 млн световых лет от нас в созвездии Пегаса. Это была первая в истории компактная группа галактик, которую обнаружили еще в 1877 году.

[ + – ] Квинтет Стефана представляет собой группу из пяти галактик, которые называются NGC 7317, NGC 7318a, NGC 7318b, NGC 7319 и NGC 7320 Фото: NASA

В Квинтете Стивена происходит постоянное взаимодействие между галактиками. Но такие столкновения обычно вызывают всплеск образования новых звезд, но здесь такая активность практически отсутствует, и ученые до сих пор не могут понять, почему.

Благодаря новому наблюдению телескопа Уэбба, ученые смогли более подробно увидеть, что происходит в трех ключевых регионах Квинтета Стивена. Также они впервые смогли более точно понять, как происходит перемещение и преобразование газообразного водорода.

По словам Филипа Эпплтона из Калифорнийского технологического института, столкновение одной галактики с более старой газовой средой, которая появилась в результате предыдущего взаимодействия между двумя другими галактиками и это вызвало появление гигантской ударной волны.

"Поскольку ударная волна проходит через этот регион, она создает охлаждающий слой, и именно здесь мы наблюдаем неожиданные структуры и рециркуляцию молекулярного газообразного водорода. Из молекулярного водорода могут появится новые звезды звезды, поэтому понимание того ,что здесь происходит поможет нам узнать больше об эволюции Квинтета Стефана и галактик в целом", — говорит Эпплтон.

[ + – ] Благодаря новому наблюдению телескопа Уэбба, ученые смогли более подробно увидеть, что происходит в трех ключевых регионах Квинтета Стивена. Также они впервые смогли более точно понять, как происходит перемещение и преобразование газообразного водорода Фото: NASA

В центре ударной волны ученые обнаружили гигантское облако холодных молекул, которые распадались на части и вытягивались в длинный хвост теплого молекулярного водорода, и этот процесс повторялся очень много раз.

По словам ученых, в одном из участков ударной волны вероятно, ранее существовали большие облака плотного газа, которые разрушились из-за удара, чтобы сформировать новые звезды.

"Ударная волна в межгалактической среде Квинтета Стефана сформировала столько же холодного молекулярного газа, сколько находится в нашей галактике, но все же здесь процесс появления новых звезд происходит намного медленнее, чем мы ожидали. Почему так происходит еще предстоит выяснить", — говорит Эпплтон.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили самые далекие звезды в нашей галактике и одна из них находится на полпути к ближайшей галактике Андромеды.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили самую большую газовую структуру в космосе и это огромное газовое облако, которое окутывает Квинтет Стефана.