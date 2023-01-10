Найдены самые далекие звезды Млечного Пути: одна из них находится на полпути к Андромеде

Ученые обнаружили более 200 очень далеких звезд, и самая далекая находится в 1 млн световых лет от нас.

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Американские астрономы обнаружили 208 уникальных переменных звезд, которые называются звездами типа RR Лиры. Эти звезды, которые являются самыми далекими подобными объектами в нашей галактике находятся в гало Млечного Пути. Самая далекая из обнаруженных звезд находится на расстоянии в более, чем 1 млн световых лет от нас и почти в два раза ближе, чем расположена соседняя галактика Андромеды, до которой 2,5 млн световых лет, пишет Phys.

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Новое открытие ученых из Калифорнийского университета в Санта-Круз, США, дало возможность более точно узнать внешние пределы гало Млечного Пути. Галактическое гало представляет собой невидимую сферическую область, которая окружает нашу галактику и состоит из разреженного газа, звезд и большого количества темной материи. Считается, что большая часть массы нашей галактики как раз сосредоточена в гало.

Диск нашей галактики имеет диаметр в 100 тысяч световых лет, но галактическое гало простирается намного дальше, на сотни тысяч световых лет вокруг галактики. Здесь находятся самые старые звезды в Млечном Пути. Как раз такими старыми звездами, которые не имеют большой массы, являются звезды типа RR Лиры, которые имеют одинаковую яркость, а потому их используют для определения расстояний до тех или иных объектов.

[ + – ] Наша галактика состоит и диска, а также внутреннего и внешнего гало, которые его окружают Фото: NASA

По словам Раджи Гуха Тхакурта, профессор из Калифорнийского университета в Санта-Круз, благодаря новому исследованию ученым удалось лучше понять, что представляют собой внешние границы Млечного Пути. Тем более, что эта граница протирается так далеко, что находится на полпути к галактике Андромеды, которая находится на расстоянии в 2,5 млн световых лет от Земли.

"Изучать галактическое гало очень сложно, ведь оно простирается очень далеко. Здесь очень редко встречаются звезды, в отличие от галактического диска и в гало преобладает темная материя", — говорит Гуха Тхакурта.

Предыдущее моделирование ученых показало, что гало нашей галактики должно простираться примерно на 300 килопарсеков или 1 млн световых лет от центра Галактики (1 килопарсек это 3260 световых лет).

[ + – ] Предыдущее моделирование ученых показало, что гало нашей галактики должно простираться примерно на 300 килопарсеков или 1 млн световых лет от центра Галактики Фото: ESO/S. Brunier

Обнаруженные учеными старые переменные 208 звезд типа RR Лиры находятся на расстоянии от 20 до 320 килопарсеков от центра Млечного Пути. И одна из этих звезд является самой далекой в нашей галактике, так как находится на расстоянии в более чем 1 млн световых лет от нас. По словам ученых, они смогли подтвердить свои теории касаемо размеров гало благодаря новым наблюдения за звездами типа RR Лиры.

По словам Гуха Тхакурта, эти звезды RR Лиры имеют очень специфические физические свойства, которые заставляют их расширяться и сжиматься в регулярно повторяющемся цикле, то есть они постоянно пульсируют. Астрономы могут обнаружить звезду типа RR Лиры по ее характерным пульсациям, а затем использовать ее яркость, чтобы вычислить, насколько далеко она находится. Но более удаленные объекты, такие как квазары, могут маскироваться под звезды типа RR Лиры, поэтому их обнаружение является очень непростой задачей.

Как уже писал Фокус, ученые объяснили существование загадочного явления в центре нашей галактики и предложили новую теорию, которая объясняет, кто надувает пузыри в центре Млечного Пути.

Также Фокус писал о том, что новое исследование предполагает, что ближайшая к нам галактика Андромеды активно поглощает своих соседей и ученые рассказали, что будет с Млечным Путем.