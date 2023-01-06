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Технологии и наука

Кто надувает пузыри в центре Млечного Пути: ученые объяснили захватывающее явление

пузыри Ферми
Фото: phys.org | Ученые нашли объяснение таинственным пузырям в центре Млечного Пути

Японский ученый предложил новую теорию, которая объясняет, как появились огромные пузыри, которые выпускают гамма-излучение.

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Ютака Фуджита из Токийского столичного университета, Япония, считает, что загадочные, похожие на пузыри, структуры, которые окружают центр нашей галактики, появились в результате движения быстрых ветров и связанных с ними ударными волнами. Подобные явления уже наблюдались в других галактиках, что говорит о том, что Млечный Путь не является исключением из правил, пишет Phys.

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Во Вселенной имеется очень много огромных космических структур, которые еще ученым придется объяснить, то есть понять процесс их образования. Это касается и пузырей Ферми, двух регионов космоса, которые похожи на пузырь по форме, которые вздымаются в разные стороны над и под центром Млечного Пути.

То есть они выглядят как воздушные шары, которые висят над плоскостью галактики и длина такого пузыря составляет 25 тысяч световых лет. То есть в сумме они простираются на 50 тысяч световых лет, что составляет половину диаметра нашей галактики.

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Ютака Фуджита из Токийского столичного университета, Япония, считает, что загадочные, похожие на пузыри, структуры, которые окружают центр нашей галактики, появились в результате движения быстрых ветров и связанных с ними ударными волнами
Фото: phys.org

Пузыри Ферми получили свое название из-за того, что 12 лет назад эти необычные структуры впервые увидел Космический гамма-телескоп Ферми. Известно, что эти структуры излучают мощные потоки гамма-излучения, но как они появились до сих пор остается загадкой. Хотя на этот счет существует несколько теорий.

Некоторые ученые считают, что они появились вследствие процесса бурного образования новых звезд в центре нашей галактики, другие говорят, что за их появление отвечает сверхмассивная черная дыра Стрелец A*. Подробно об этой теории, которая утверждает, что активность черной дыры образовала пузыри Ферми, Фокус уже писал.

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Некоторые ученые считают, что они появились вследствие процесса бурного образования новых звезд в центре нашей галактики, другие говорят, что за их появление отвечает сверхмассивная черная дыра Стрелец A* (на фото)
Фото: ESO

Теперь же Ютака Фуджита из Токийского столичного университета представил свою теорию образования этих пузырей и обоснование своей гипотезы. По словам ученого, за образованием пузырей Ферми стоят космические ветры, которые выходили из черной дыры в центре нашей галактики. Эти ветры способствовали расширению газа в данном регионе космоса.

Японский ученый считает, что очень быстрые ветры, которые представляют собой потоки заряженных частиц, дули в течение 10 млн лет со скоростью в 1000 км/с. Таким образом в космосе появились две странные космические структуры.

Согласно новой теории, космические ветры взаимодействовали с окружающим газом в галактическом гало и создавали ударные волны. По словам Фуджита, эти ветры, как показывает моделирование, перемещались постоянно в течение миллионов лет и появление пузырей точно не было результатом одновременного выброса энергии.

То, что такой процесс мог произойти в нашей галактике, подтверждают наблюдения за другими галактиками, где также сверхмассивные черные дыры отправляют в космос мощные космические ветра.

Как уже писал Фокус, черные дыры могут служить естественными машинами времени, с помощью которых можно путешествовать в прошлое и будущее. Но, насколько это реально возможно, и смогут ли это сделать люди, рассказали ученые.

Фокус также писал о том, что Млечный Путь оказался не совсем таким, как считали ученые. Предположение о том, что наша галактика имеет оболочку из звезд в виде сферы, потерпело фиаско.