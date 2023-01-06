Хто надуває бульбашки в центрі Чумацького Шляху: вчені пояснили захоплююче явище

Японський вчений запропонував нову теорію, яка пояснює, як з'явилися величезні бульки, які випускають гамма-випромінювання.

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Ютака Фуджіта з Токійського столичного університету, Японія, вважає, що загадкові, схожі на бульбашки, структури, що оточують центр нашої галактики, з'явилися в результаті руху швидких вітрів і пов'язаних з ними ударними хвилями. Подібні явища вже спостерігалися в інших галактиках, що говорить про те, що Чумацький Шлях не є винятком із правил, пише Phys.

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У Всесвіті є дуже багато величезних космічних структур, які ще вченим доведеться пояснити, тобто зрозуміти процес їхнього створення. Це стосується і бульбашок Фермі, двох регіонів космосу, які схожі на бульбашку за формою, що здіймаються в різні боки над центром Чумацького Шляху.

Тобто вони виглядають як повітряні кулі, що висять над площиною галактики та довжина такого міхура становить 25 тисяч світлових років. Тобто в сумі вони сягають 50 тисяч світлових років, що становить половину діаметра нашої галактики.

[ + – ] Ютака Фуджіта з Токійського столичного університету, Японія, вважає, що загадкові, схожі на бульбашки, структури, що оточують центр нашої галактики, з'явилися в результаті руху швидких вітрів і пов'язаних з ними ударними хвилями. Фото: mask-covid

Бульбашки Фермі отримали свою назву через те, що 12 років тому ці незвичайні структури вперше побачив Космічний гамма-телескоп Фермі. Відомо, що ці структури випромінюють потужні потоки гамма-випромінювання, але як вони з'явилися досі залишається загадкою. Хоча з цього приводу існує кілька теорій.

Деякі вчені вважають, що вони з'явилися внаслідок процесу бурхливого утворення нових зірок у центрі нашої галактики, інші кажуть, що за їхню появу відповідає надмасивна чорна діра Стрілець A*. Докладно про цю теорію, яка стверджує, що активність чорної діри утворила бульбашки Фермі, Фокус уже писав.

[ + – ] Деякі вчені вважають, що вони з'явилися внаслідок процесу бурхливого утворення нових зірок у центрі нашої галактики, інші кажуть, що за їхню появу відповідає надмасивна чорна діра Стрілець A* (на фото) Фото: ESO

Тепер Ютака Фуджита з Токійського столичного університету представив свою теорію утворення цих бульбашок та обґрунтування своєї гіпотези. За словами вченого, за утворенням бульбашок Фермі стоять космічні вітри, які виходили із чорної дірки у центрі нашої галактики. Ці вітри сприяли розширенню газу в цьому регіоні космосу.

Японський учений вважає, що дуже швидкі вітри, які є потоками заряджених частинок, дули протягом 10 млн років зі швидкістю 1000 км/с. Таким чином, у космосі з'явилися дві дивні космічні структури.

Згідно з новою теорією, космічні вітри взаємодіяли з навколишнім газом у галактичному гало і створювали ударні хвилі. За словами Фуджіта, ці вітри, як показує моделювання, переміщалися постійно протягом мільйонів років і поява бульбашок точно не була результатом одночасного викиду енергії.

Те, що такий процес міг статися в нашій галактиці, підтверджують спостереження за іншими галактиками, де також надмасивні чорні дірки відправляють у космос потужні космічні вітри.

Як уже писав Фокус, чорні дірки можуть служити природними машинами часу, за допомогою яких можна подорожувати у минуле та майбутнє. Але наскільки це реально можливо і чи зможуть це зробити люди, розповіли вчені.

Фокус також писав про те, що Чумацький Шлях виявився не зовсім таким, як вважали вчені. Припущення про те, що наша галактика має оболонку із зірок у вигляді сфери, зазнало фіаско.