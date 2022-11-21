Чумацький Шлях виявився не зовсім таким, як вважалося: що з'ясували вчені

Припущення про те, що наша галактика має оболонку із зірок у вигляді сфери, зазнало фіаско.

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Учені з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, що в США, представили нове дослідження, що базується на даних космічного телескопа Gaia. У ньому йдеться про те, що галактичне гало — особливий компонент Чумацького Шляху, який оточує галактичний диск, не є правильною сферою, як вважалося раніше. Це гало, що складається із зірок, газу й темної матерії, є еліпсоїдом, що нагадує м'яч для американського футболу. До того ж цей еліпсоїд має не зовсім правильну форму — має три осі, кожна з яких має різну довжину, пише ScienceAlert.

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"Багато десятиліть вважалося, що нашу галактику оточує сферичне гало, яке має відносно правильну форму. Але тепер це твердження про гарну сферу із зірок можна викинути на звалище", — каже Чарлі Конрой із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики.

[ + – ] Чумацький Шлях — це спіральна галактика з перемичкою, якій приблизно 13 млрд років, і вона складається із сотень мільярдів зірок. Зліва показано спіральну структуру галактичного диска, де розташована більшість зірок. Діаметр диска становить близько 100 000 світлових років, а Сонце розташоване приблизно на півдорозі між його центром і периферією. Справа показаний тонкий диск заввишки близько 700 світлових років, вбудований у товстий диск заввишки близько 3000 світлових років. Також тут видно галактичний балдж — це опуклість у центрі Чумацького Шляху, де розташовані приблизно 10 млрд зірок. Зліва видно цю опуклість у центрі галактичного диска, який має витягнуту форму, що робить Чумацький Шлях галактикою з перемичкою. Також тут показано зіркове гало нашої галактики. Фото: Apophis

Визначити форму нашої галактики справді складно, але дані космічного телескопа Gaia за 9 років його роботи надали багато цінної інформації про структуру Чумацького Шляху. Тепер учені знають, що зіткнення з карликовою галактикою Гая-Енцелад приблизно 7-10 млрд років тому та її поглинання Чумацьким Шляхом призвело до зміни структури нашої галактики. Саме ця подія призвела до створення зоряного гало нашої галактики, яке є частиною галактичного гало.

"Ми провели новий аналіз хімічного складу зірок із зоряного гало, зі швидкості руху й траєкторії та отримали нові, дивовижні дані. Щільність зоряних скупчень також вказала на те, що галактичне гало не є сферою, а являє собою тривісний еліпсоїд, кожна з осей якого має різну довжину. Тобто гало Чумацького Шляху схоже на м'яч для американського футболу. Найбільша вісь цього еліпса розташована під кутом 25 градусів щодо диска галактики", — каже Конрой.

[ + – ] Учені з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, що в США, представили нове дослідження, що базується на даних космічного телескопа Gaia. У ньому йдеться про те, що галактичне гало — особливий компонент Чумацького Шляху, який оточує галактичний диск, не є правильною сферою, як вважалося раніше. Фото: Млечный Путь

За словами вчених, те, що зоряне гало має такий нахил, свідчить про те, що зіткнення з галактикою Гая-Енцелад також сталося під кутом. Також учені виявили два скупчення зірок на значній відстані від галактичного центру. І це вказує на те, що під час зіткнення двох галактик менша з них була розірвана на дві частини, і її зірки почали кружляти навколо центру Чумацького Шляху по дуже витягнутих еліптичних орбітах.

"Якщо зоряне гало так спотворене, то це означає, що гало з темної матерії також зазнало зміни та має іншу форму. Це змінює наше уявлення про те, як саме ця таємнича речовина, що вплинула на еволюцію галактики, розміщена в галактичному гало", — каже Конрой.

Фокус уже писав про те, що за допомогою даних космічного телескопа Gaia вчені з'ясували, що один із компонентів нашої галактики набагато старший, ніж передбачалося раніше.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили загадкову вібрацію в нашій галактиці, яка вплинула на рух зірок.

Нагадуємо, що астрономи представили нову карту видимого Всесвіту, точкою відліку в якому якраз і є наш Чумацький Шлях.

Ще Фокус писав про те, що космічний телескоп Вебба все ж таки виявив найдальшу галактику у Всесвіті, і вона з'явилася всього через кілька сотень мільйонів років після народження космосу.