Млечный Путь оказался не совсем таким, как считалось: что выяснили ученые

Предположение о том, что наша галактика имеет оболочку из звезд в виде сферы, потерпело фиаско.

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Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США, представили новое исследование, основанное на данных космического телескопа Gaia. В нем говорится, что галактическое гало – особый компонент Млечного Пути, который окружает галактический диск, не является правильной сферой, как считалось раньше. Это гало, состоящее из звезд, газа и темной материи, представляет собой эллипсоид, напоминающий мяч для американского футбола. К тому же этот эллипсоид имеет не совсем правильную форму — у него есть три оси, каждая из которых имеет разную длину, пишет ScienceAlert.

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"Многие десятилетия считалось, что нашу галактику окружает сферическое гало, которое имеет относительно правильную форму. Но теперь это утверждение о красивой сфере из звезд можно выбросить на свалку", — говорит Чарли Конрой из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

[ + – ] Млечный Путь – это спиральная галактика с пересмычкой, которой примерно 13 млрд лет, и она состоит из сотен миллиардов звезд. Слева показана спиральную структуру галактического диска, где расположено большинство звезд. Диаметр диска составляет около 100 000 световых лет, а Солнце находится примерно на полпути между его центром и периферией. Справа показан тонкий диск высотой около 700 световых лет, встроенный в толстый диск высотой около 3000 световых лет. Также здесь виден галактический балдж – это выпуклость в центре Млечного Пути, где находятся примерно 10 млрд звезд. Слева видно эту выпуклость в центре галактического диска, которая имеет вытянутую форму, что и делает Млечный Путь галактикой с перемычкой. Также здесь показано звездное гало нашей галактики Фото: ESA

Определить форму нашей галактики действительно сложно, но данные космического телескопа Gaia за 9 лет его работы предоставили много ценной информации о структуре Млечного Пути. Теперь ученые знают, что столкновение с карликовой галактикой Гайя-Энцелад примерно 7-10 млрд лет назад и ее поглощение Млечным Путем, привело к изменению структуры нашей галактики. Именно это событие привело к созданию звездного гало нашей галактики, которое является частью галактического гало.

"Мы провели новый анализ химического состава звезд из звездного гало, из скорости движения и траектории и получили новые, удивительные данные. Плотность звездных скоплений также указала на то, что галактическое гало не является сферой, а представляет собой трехосный эллипсоид, каждая из осей которого имеет разную длину. То есть гало Млечного Пути похоже на мяч для американского футбола. Самая большая ось этого эллипса находится под углом 25 градусов относительно диска галактики", — говорит Конрой.

[ + – ] Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США, представили новое исследование, основанное на данных космического телескопа Gaia. В нем говорится, что галактическое гало – особый компонент Млечного Пути, который окружает галактический диск, не является правильной сферой, как считалось раньше Фото: ESO/S. Brunier

По словам ученых, то что звездное гало имеет такой наклон говорит о том, что столкновение с галактикой Гайя-Энцелад также произошло под углом. Также ученые обнаружили два скопления звезд на значительном расстоянии от галактического центра. И это указывает на то, что при столкновении двух галактик, меньшая из них была разорвана на две части и ее звезды начали кружить вокруг центра Млечного Пути по очень вытянутым эллиптическим орбитам.

"Если звездное гало так искажено, то это значит, что гало из темной материи также подверглось изменению и имеет другую форму. Это меняет наше представление о том, как именно это таинственное вещество, которое повлияло на эволюцию галактики, размещено в галактическом гало", говорит Конрой.

Фокус уже писал о том, что с помощью данных космического телескопа Gaia ученые выяснили, что один из компонентов нашей галактики намного старше, чем предполагалось ранее.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили загадочную вибрацию в нашей галактике, которая повлияла на движения звезд

Напоминаем, что астрономы представили новую карту видимой Вселенной, точкой отсчета в которой как раз и является наш Млечный Путь.

Еще Фокус писал о том, что космический телескоп Уэбб все же обнаружил самую далекую галактику во Вселенной и она появилась всего через несколько сотен миллионов лет после рождения космоса.