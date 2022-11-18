Телескоп Уэбб обнаружил две самые старые и самые далекие галактики, которые когда-либо видели

Ученые считают, что две галактики образовались через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

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В NASA заявили, что космический телескоп Уэбб обнаружил ранее скрытые от астрономов две самые ранние галактики во Вселенной. Одна из них появилась всего через 350 млн лет после рождения космоса, пишет The Guardian.

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Ученые считают, основываясь на новых данных, которые они получили от телескопа Уэбб, что первые галактики во Вселенной могли появиться уже через 200 млн после Большого взрыва. А это намного раньше, чем считали астрономы. Пока что таких галактик ученые не наши, но зато у них есть подтверждение того факта, что телескоп Уэбб обнаружил две самые ранние галактики, которые скрывались от глаз ученых.

[ + – ] В NASA заявили, что космический телескоп Уэбб обнаружил ранее скрытые от астрономов две самые ранние галактики во Вселенной Фото: NASA

Это две необычайно яркие галактики, которые уже существовали через 350 и 450 миллионов лет после Большого взрыва. В отличие от нашего Млечного Пути, эти первые галактики маленькие и компактные, и имеют скорее сферическую или дисковую форму, а не форму спирали, как у нашей галактики.

Согласно заявлению NASA, самую далекую и соответственно самую старую на сегодня галактику, которая находится на расстоянии в 350 млн световых лет от нас, назвали GLASS-z12. До этого официально самой старой галактикой считалась галактика GN-z11, которая существовала уже через 400 млн лет после рождения Вселенной и ее еще 6 лет назад обнаружил космический телескоп Хаббл.

[ + – ] Это две необычайно яркие галактики, которые уже существовали через 350 и 450 миллионов лет после Большого взрыва Фото: NASA

Пока что галактика GLASS-z12 является самой старой и самой далекой лишь в первичных данных астрономов. Ученые считают, что телескоп Уэбб должен провести еще несколько наблюдений, чтобы окончательно можно было присвоить обнаруженному объекту статус рекордсмена по дальности и возрасту.

В тоже время, согласно заявлению NASA, некоторые ученые считают, что они нашли в данных телескопа Уэбб свидетельства еще более ранних и далеких галактик. Но все эти объекты пока находятся в статусе кандидатов на рекордсменов. С другой стороны, эти галактики могут быть не такими и далекими, и чтобы это выяснить, нужны новые подробные наблюдения за космосом.

По словам ученых, за прошедшие несколько месяцев с момента начала первых научных наблюдений телескопом Уэбб, все свидетельства самых ранних обнаруженных галактик тщательно проверяются, но на это нужно время.

[ + – ] Пока что галактика GLASS-z12 является самой старой и самой далекой лишь в первичных данных астрономов. Ученые считают, что телескоп Уэбб должен провести еще несколько наблюдений, чтобы окончательно можно было присвоить обнаруженному объекту статус рекордсмена по дальности и возрасту Фото: NASA

По словам Томмазо Треу из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США, доказательства того, что галактика GLASS-z12 существовала уже через 350 млн лет после Большого взрыва, на сегодня являются самыми весомыми.

По словам Джейн Ригби из NASA, эти две очень старые галактики прятались от телескопов, но Уэбб, благодаря своим приборам смог их найти.

[ + – ] По словам Томмазо Треу из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США, доказательства того, что галактика GLASS-z12 существовала уже через 350 млн лет после Большого взрыва, на сегодня являются самыми весомыми Фото: NASA

"Возможно, он уже обнаружил или еще найдет более старые галактики. Нужно еще изучить все данные, но могу сказать, что мы до сих пор точно не знаем, когда и как появились во Вселенной самые первые звезды и галактики. У нас есть только предположения, но телескоп Уэбб скорее всего даст ответ на эти вопросы", — говорит Ригби.

Фокус уже писал о заявлении ученых, которое было сделано еще летом, о том, что телескоп Уэбб обнаружил галактику, которая появилась всего через 300 млн лет после рождения космоса.

Также Фокус писал о том, что телескоп Уэбб обнаружил еще более старую галактику, которая существовала уже через 250 млн лет после Большого взрыва.

Позже Фокус писал о том, что ученые подвергли сомнению данные о том, что телескоп Уэбб обнаружил самые ранние галактики во Вселенной.