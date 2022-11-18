Телескоп Вебба виявив дві найстаріші та найдальші галактики, які коли-небудь бачили

Учені вважають, що дві галактики утворилися за кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху.

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У NASA заявили, що космічний телескоп Вебб виявив раніше приховані від астрономів дві ранні галактики в Усесвіті. Одна з них з'явилася лише через 350 млн років після народження космосу, пише The Guardian.

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Учені вважають, ґрунтуючись на нових даних, які вони отримали від телескопа Вебба, що перші галактики в Усесвіті могли з'явитися вже через 200 млн років після Великого вибуху. А це набагато раніше, ніж рахували астрономи. Поки що таких галактик учені не наші, зате в них є підтвердження того факту, що телескоп Вебба виявив дві ранні галактики, які ховалися від очей учених.

[ + – ] У NASA заявили, що космічний телескоп Вебба виявив раніше приховані від астрономів дві ранні галактики в Усесвіті Фото: NASA

Це дві надзвичайно яскраві галактики, які вже існували через 350 і 450 мільйонів років після Великого вибуху. На відміну від нашого Чумацького Шляху, ці перші галактики маленькі та компактні та мають скоріше сферичну чи дискову форму, а не форму спіралі, як наша галактика.

Згідно із заявою NASA, найдальшу та відповідно найстарішу на сьогодні галактику, яка розташована на відстані 350 млн світлових років від нас, назвали GLASS-z12. До цього офіційно найстарішою галактикою вважалася галактика GN-z11, яка існувала вже через 400 млн років після народження Всесвіту, і її ще 6 років тому виявив космічний телескоп "Габбл".

[ + – ] Це дві надзвичайно яскраві галактики вже існували через 350 і 450 мільйонів років після Великого вибуху Фото: NASA

Поки що галактика GLASS-z12 є найстарішою та найдальшою лише в первинних даних астрономів. Учені вважають, що телескоп Вебба має провести ще кілька спостережень, щоб остаточно можна було надати виявленому об'єкту статус рекордсмена за дальністю й віком.

Водночас, згідно із заявою NASA, деякі вчені вважають, що вони знайшли в даних телескопа Вебба свідчення ще більш ранніх і далеких галактик. Але всі ці об'єкти поки що перебувають у статусі кандидатів на рекордсменів. Із іншого боку, ці галактики можуть бути не такими й далекими, і щоб з'ясувати, потрібні нові докладні спостереження за космосом.

За словами вчених, за минулі кілька місяців із моменту початку перших наукових спостережень телескопом Вебба всі свідчення ранніх виявлених галактик ретельно перевіряються, але на це потрібен час.

[ + – ] Поки що галактика GLASS-z12 є найстарішою і найдальшою лише в первинних даних астрономів. Учені вважають, що телескоп Вебба має провести ще кілька спостережень, щоб остаточно можна було надати виявленому об'єкту статус рекордсмена за дальністю й віком. Фото: NASA

За словами Томмазо Треу з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, США, докази того, що галактика GLASS-z12 існувала вже через 350 млн років після Великого вибуху, на сьогодні є найвагомішими.

За словами Джейн Рігбі з NASA, ці дві дуже старі галактики ховалися від телескопів, але "Вебб" завдяки своїм приладам зміг їх знайти.

[ + – ] За словами Томмазо Треу з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, США, докази того, що галактика GLASS-z12 існувала вже через 350 млн років після Великого вибуху, на сьогодні є найвагомішими Фото: NASA

"Можливо, він уже виявив чи ще знайде старіші галактики. Потрібно ще вивчити всі дані, але можу сказати, що ми досі точно не знаємо, коли та як з'явилися у Всесвіті найперші зірки та галактики. У нас є лише припущення, але телескоп Вебба, швидше за все, дасть відповідь на ці запитання", — каже Рігбі.

Фокус уже писав про заяву вчених, яку було зроблено ще влітку, про те, що телескоп Вебба виявив галактику, яка з'явилася через 300 млн років після народження космосу.

Також Фокус писав про те, що телескоп Вебба виявив ще старішу галактику, яка існувала вже через 250 млн років після Великого вибуху.

Пізніше Фокус писав про те, що вчені піддали сумніву дані про те, що телескоп Вебба виявив найбільш ранні галактики у Всесвіті.