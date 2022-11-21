Сосед-каннибал Млечного Пути продолжает пожирать космос: есть ли угроза для нас

Ученые считают, что галактика Андромеды поглощала ближайших соседей в разные временные периоды и возможно, делает это и сейчас.

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Исследования последних десятилетий показывают, что галактики постоянно растут в размерах, благодаря так называемому "космическому каннибализму": поглощению одной крупной галактики других галактик меньшего размера. Галактика Андромеды является ближайшей крупной галактикой к нашему Млечному Пути, и новое исследование показывает, что она поглощала другие галактики в два разных временных периодах, пишет ScienceAlert.

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Герайнт Льюис и его коллеги из Сиднейского университета представили свое новое исследование, в котором он показал результаты многолетних наблюдений за галактикой Андромеды. Считается, что в будущем, а оценки этого будущего разнятся от сотен миллионов до миллиардов лет, данная галактика столкнется с Млечным Путем. Ученые полагают, что произойдет слияние звезд этих галактик и в результате появится нечто огромное.

Но в то же время ученые уже знают, что галактики растут, благодаря тому, что они притягивают к себе своих более мелких соседей. У нашей галактики также есть спутники, которые подвержены гравитационному влиянию Млечного Пути, который их со временем поглотит.

"Несколько лет назад на окраинах галактики Андромеды мы заметили объекты, которые являлись признаком жадного поглощения этой галактикой своих соседей. Но теперь мы получили более четкую картину того, когда именно произошел этот космический каннибализм", — говорит Льюис.

Речь идет о шаровых скоплениях звезд, которые как считается играют важную роль в эволюции галактики, но какую именно, еще полностью неизвестно. Эти скопления находятся в галактическом гало, в то время как рассеянные скопления звезд находятся в диске галактики.

[ + – ] Ученые считают, что галактика Андромеды поглощала ближайших соседей в разные временные периоды и возможно делает это и сейчас Фото: NASA

Эти шаровые скопления имеют низкую металличность (то есть их звезды имеют меньше металлов в своем составе, а металлами в астрономии называют элементы тяжелее водорода и гелия). Эта низкая металличность, которая меньше, чем у большинства звезд в гало галактики Андромеды, указывает на то, что эти шаровые звездные скопление были притянуты извне. Также это говорит о том, что они старше остальных звездных скоплений, ведь в ранней Вселенной было намного меньше тяжелых элементов.

По словам Льюиса, он обнаружил от 10 до 20 шаровых звездных скоплений в гало галактики Андромеды, которые имеют отличительный состав звезд.

В результате проведенного исследования, ученые пришли к выводу, что последние 5 млрд лет галактика Андромеды активно поглощала своих соседей. Но перед этим она занималась подобным "обжорством" в период между 8 и 10 млрд лет назад.

"Мы теперь приблизились к большему пониманию эволюции галактик. Но хотелось бы знать, что происходит с нашим Млечным Путем. Это сделать очень сложно, ведь мы находимся внутри. Но галактика Андромеды дает нам некоторые подсказки", — говорит Льюис.

Но пока ученые не могут точно сказать, поглотила ли галактика Андромеды несколько крупных галактик или же это были несколько десятков карликовых галактик. Кстати, спиральная галактика Андромеды больше Млечного Пути и в ней находится больше звезд.

Для того, чтобы продолжить свои наблюдения ученые хотят воспользоваться космическим телескопом Уэбба, который может раскрыть больше подробностей того, что происходит с галактикой Андромеды.

Как уже писал Фокус, Млечный Путь оказался не совсем таким, как считалось. Ученые обнаружили, что гало нашей галактики имеет не сферическую форму.

Также Фокус писал о том, что в космосе произошло событие, которое противоречит всем теориям. Две нейтронные звезды столкнулись и вместо превращения в черную дыру создали звезду, которая не могла появиться.