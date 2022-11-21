Сусід-канібал Чумацького Шляху продовжує пожирати космос: чи є загроза для нас

Учені вважають, що галактика Андромеди поглинала найближчих сусідів у різні періоди часу і, можливо, робить це й зараз.

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Дослідження останніх десятиліть показують, що галактики постійно зростають у розмірах завдяки так званому "космічному канібалізму" — поглинанню однієї великої галактики інших галактик меншого розміру. Галактика Андромеди є найближчою великою галактикою до нашого Чумацького Шляху, і нове дослідження показує, що вона поглинала інші галактики у два різні часові періоди, пише ScienceAlert.

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Герайнт Льюїс і його колеги з університету Сіднея представили своє нове дослідження, у якому вони показали результати багаторічних спостережень за галактикою Андромеди. Вважається, що в майбутньому, а оцінки цього майбутнього відрізняються від сотень мільйонів до мільярдів років, ця галактика зіткнеться з Чумацьким Шляхом. УВчені вважають, що станеться злиття зірок цих галактик, і в результаті з'явиться щось величезне.

Але водночас учені вже знають, що галактики ростуть завдяки тому, що вони притягують до себе своїх дрібніших сусідів. Наша галактика також має супутників, які схильні до гравітаційного впливу Чумацького Шляху, який їх згодом поглине.

"Кілька років тому на околицях галактики Андромеди ми помітили об'єкти, які були ознакою жадібного поглинання цією галактикою своїх сусідів. Але тепер ми отримали чіткішу картину того, коли саме стався цей космічний канібалізм", — каже Льюїс.

Ідеться про кульові скупчення зірок, які, як вважається, відіграють важливу роль в еволюції галактики, але яку саме, ще повністю невідомо. Ці скупчення перебувають у галактичному гало, тоді як розсіяні скупчення зірок перебувають у диску галактики.

[ + – ] Учені вважають, що галактика Андромеди поглинала найближчих сусідів у різні періоди часу і, можливо, робить це й зараз Фото: NASA

Ці кульові скупчення мають низьку металевість (тобто їхні зірки мають менше металів у своєму складі, а металами в астрономії називають елементи, важчі за водень і гелій). Ця низька металевість, яка менша, ніж у більшості зірок у гало галактики Андромеди, вказує на те, що ці кульові зоряні скупчення були притягнуті ззовні. Також це говорить про те, що вони старші за інші зоряні скупчення, адже в ранньому Всесвіті було набагато менше важких елементів.

За словами Льюїса, він виявив від 10 до 20 кульових зоряних скупчень у гало галактики Андромеди, які мають відмітний склад зірок.

У результаті проведеного дослідження вчені дійшли висновку, що останні 5 млрд років галактика Андромеди активно поглинала своїх сусідів. Але перед цим вона займалася подібною "ненажерливістю" в період між 8 і 10 млрд років тому.

"Ми тепер наблизилися до більшого розуміння еволюції галактик. Але хотілося б знати, що відбувається з нашим Чумацьким Шляхом. Це зробити дуже складно, адже ми знаходимося всередині. Але галактика Андромеди дає нам деякі підказки", — каже Льюїс.

Але поки вчені не можуть точно сказати, чи поглинула галактика Андромеди кілька великих галактик, чи це були кілька десятків карликових галактик. До речі, спіральна галактика Андромеди більша за Чумацький Шлях, і в ній перебуває більше зірок.

Для того, щоб продовжити свої спостереження, вчені хочуть скористатися космічним телескопом Вебба, який може розкрити більше подробиць того, що відбувається з галактикою Андромеди.

Як уже писав Фокус, Чумацький Шлях виявився не зовсім таким, як вважалося. Вчені виявили, що гало нашої галактики має сферичну форму.

Також Фокус писав про те, що в космосі сталася подія, яка суперечить усім теоріям. Дві нейтронні зірки зіткнулися і замість перетворення на чорну діру створили зірку, яка не могла з'явитися.