Судьба Млечного Пути. Астрономы впервые увидели гигантские черные дыры на грани столкновения

Согласно новому исследованию, двойные черные дыры могут быть более распространены во Вселенной, чем предполагали астрономы.

Related video

С помощью наземных и космических телескопов международная группа ученых впервые обнаружила настолько близкие к столкновению две огромные черные дыры. Они находятся в центре двух галактик, которые объединяются вместе и новое открытие предполагает, что такие двойные черные дыры могут быть более распространенными в космосе, чем думали ученые, пишет CNN.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Две гигантские черные дыры находятся на самой близкой стадии к полному слиянию и превращению в более огромного гиганта, чем до этого наблюдали астрономы.

Эта пара черных дыр вращается вокруг друг друга в центре огромной галактики, образовавшейся в результате столкновения двух галактик меньшего размера. Эта галактика, которая называется UGC 4211 находится на расстоянии в 500 млн световых лет от нас. На самом деле в этой галактике процесс слияния находится на завершающей стадии и через 4,5 млрд лет нечто подобное произойдет и с нашей галактикой, когда она столкнется с галактикой Андромеды. Понимание более подробной информации о конечных стадиях слияния галактик может дать больше информации о том, что произойдет с Млечным Путем в далеком будущем.

[ + – ] Две гигантские черные дыры находятся на самой близкой стадии к полному слиянию и превращению в более огромного гиганта, чем до этого наблюдали астрономы Фото: CNN

Что касается сверхмассивных черных дыр, которые изначально находились отдельно в центрах двух галактик, то одна из них имеет массу, превышающую в 200 млн раз массу Солнца, а вторая – в 125 млн раз тяжелее нашей звезды. Данные черные дыры не были обнаружены напрямую, но о их нашли благодаря скоплениям звезд рядом с ними и поглощаемому этими космическими монстрами веществу, в результате которого выходит излучение.

Астрономы считают, что космический танец этих огромных черных дыр в конечном итоге завершится их полным слиянием и превращением в еще больший объект. Но это произойдет еще нескоро, а через несколько сотен миллионов лет. Тем не менее уже сейчас эти черные дыры находятся очень близко друг к другу, на расстоянии всего в 750 световых лет. По космическим меркам это небольшое расстояние.

По словам Кьяры Мингарелли из Института Флэтайрон, Нью-Йорк, было большим сюрпризом обнаружить пару черных дыр, а не одну в галактике, которая почти завершила процесс формирования после объединения двух галактик.

[ + – ] Что касается сверхмассивных черных дыр, которые изначально находились отдельно в центрах двух галактик, то одна из них имеет массу, превышающую в 200 млн раз массу Солнца, а вторая – в 125 млн раз тяжелее нашей звезды. Данные черные дыры не были обнаружены напрямую, но о их нашли благодаря скоплениям звезд рядом с ними и поглощаемому этими космическими монстрами веществу, в результате которого выходит излучение Фото: ESO

"Мы обнаружили очень близкую к своему слиянию пару черных дыр в далекой галактике, которая возникла после столкновения двух других подобных объектов. Поскольку такие слияния галактик более распространены в далекой Вселенной, мы считаем, что такие двойные черные дыры также могут быть гораздо более распространенными, чем считалось ранее", — говорит Майкл Косс из Научно-исследовательского института Эврика, Калифорния, США.

Если пары черных дыр, а также слияние галактик, которые приводят к их появлению, более распространены во Вселенной, чем считалось ранее, они могут иметь важное значение для исследований гравитационных волн. Эти волны как раз и возникают при столкновении черных дыр. Выводы, полученные в результате этого наблюдения, могут помочь ученым лучше оценить, сколько пар черных дыр во Вселенной близки к столкновению.

Как уже писал Фокус, астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили огромную ударную волну, которая больше размеров Млечного Пути. Она появилась в результате движения одной и пяти галактик в знаменитом Квинтете Стефана.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось оценить настоящий размер нашей галактики, и оказалось, что самые далекие звезды находятся на полпути к галактике Андромеды.