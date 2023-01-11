Странная звезда выпускает огромную струю вещества на скорости в миллионы км/час: такое увидели впервые

Ученые считают, что эта высокоскоростная струя вызвана магнитными силами и формирует диск из газа и пыли вокруг звезды MWC 349A.

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Американские астрономы обнаружили струю вещества, выпускаемую далекой массивной звездой, которую они не видели до этого. Струя вылетает со скоростью в более чем 1,6 млн км/час и ученые считают, что за ее появление отвечают магнитные силы необычной звезды MWC 349A, пишет Space.

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Звезда под названием MWC 349A находится на расстоянии в 4 тысяч световых лет от нас в созвездии Лебедя и ее масса примерн ов 30 раз больше массы Солнца. Эта звезда является не только одним из самых ярких радиоисточников в космосе, но и одним из немногих известных объектов, окруженных водородными мазерами. Это естественное усиленное микроволновое радиоизлучение.

Данная звезда имеет много уникальных особенностей, а потому стала предметом тщательного изучения с помощью комплекса радиотелескопов ALMA. Но до этого открытия ученые ничего похожего на высокоскоростную струю вещества не наблюдали.

По словам Сирины Прасад из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США, ученым уже было известно, что эта звезда окружена вращающимся диском из вещества, но о том, что здесь существует дополнительно еще и уникальная очень быстрая струя доказательств не было.

По словам ученых, именно наличие мазеров помогло обнаружить не только струю, но и другие неизвестные ранее структуры рядом со звездой.

"Эти мазеры похожи на естественные лазеры. Это область в открытом космосе, которая излучает очень яркий свет. Мы можем видеть этот свет и проследить его происхождение до того места, откуда он пришел, что приближает нас к тому, чтобы выяснить, что происходит со звездой на самом деле", — говорит Прасад.

[ + – ] Ученым впервые удалось не только обнаружить высокоскоростную струю, но они также впервые смогли подробно изучить диск, который окружает звезду MWC 349A Фото: space.com

Ученым впервые удалось не только обнаружить высокоскоростную струю, но они также впервые смогли подробно изучить диск, который окружает звезду MWC 349A. Например, стало известно, что этот газовый диск имеет в диаметре 50 астрономических единиц (1 астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца). То есть этот диск по размерам почти сопоставим с размерами нашей Солнечной системы.

Ученые пришли к выводу, что, струя которая улетает от звезды с огромной скоростью, появляется в результате действия магнитной силы, которая называется магнитогидродинамическим ветром. Движение этого типа ветра контролируется взаимодействием магнитного поля звезды и газов в окружающем ее диске.

По словам Прасад, ученые еще точно не знают где и как именно возникает эта струя и пока что это только предположения. В любом случае новое исследование может помочь ученым лучше понять эволюцию массивных звезд.

Фокус уже писал о еще одном исследовании других необычных звезд, которые называются нейтронными звездами. Ученые считаю, что во время столкновения этих объектов и перед тем, как они превратятся в черную дыру, появляется огромная нейтронная звезда. Но срок ее жизни составляет всего несколько миллисекунд, а потому обнаружить ее очень сложно. Но астрономы предлагают новый способ поиска.

Что касается черных дыр, то как уже писал Фокус, астрономы впервые увидели гигантские черные дыры на грани столкновения. Самое интересное, что они до сих пор еще не слились вместе, хотя их родные галактики уже завершили такой же процесс.