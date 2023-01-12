Ритуальный памятник бронзового века. Британские археологи обнаружили римское святилище

Археологи из Лондонского музея археологии (MOLA) обнаружили римское ритуальное святилище во время раскопок вблизи Нортгемптона, Англия.

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Свидетельства человеческой деятельности на этом участке охватывают более 2000 лет, начиная с курганов бронзового века и заканчивая римскими постройками, сообщают Heritage Daily.

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Команда проводила раскопки в рамках подготовки к новому жилищному строительству в селе Оверстоун, расположенном в более чем 6 км от Нортгемптона.

Древнейшая находка — курган бронзового века, форма захоронения, датированная примерно в 2000 г. до н. э. — 1500 г. до н. э. Хотя в кургане не нашли никаких человеческих останков, команда обнаружила пять погребальных урн бронзового века без соответствующих погребальных предметов.

[ + – ] Команда также обнаружила фундаменты римского здания, датируемого периодом между 43 и 410 годами нашей эры Фото: MOLA

Саймон Маркус из MOLA рассказал: "Тот факт, что в кургане не нашли человеческих останков, свидетельствует о том, что он, возможно, имел более символическое, чем функциональное назначение", добавив, что "существовавшие ранее ассоциации побуждали людей бронзового века выбрать это место для постройки ритуального памятника".

[ + – ] Обнаружено большое количество керамики и несколько резервуаров для воды, содержащих 2000-летние органические остатки цветов ивы, сосновых шишек, скорлупы грецких орехов и целый кожаный ботинок Фото: MOLA

Команда также обнаружила фундаменты римского здания, датируемого периодом между 43 и 410 годами нашей эры. Здание имеет две идентифицированные комнаты, одна из которых имеет лестницу. Ее украшала расписная штукатурка.

Исследователи предполагают, что сооружение не имело функционального назначения и, возможно, было святилищем, связанным с находящимся неподалеку источником. Римляне часто строили святилища и храмы по всей Британии на местах, которые имели плохую репутацию в доисторические времена.

Недалеко также обнаружили большое количество керамики и несколько резервуаров для воды, содержащих 2000-летние органические остатки цветов ивы, сосновых шишек, скорлупы грецких орехов и целый кожаный ботинок.

MOLA планирует продолжить раскопки на этом участке и провести дальнейшие исследования сохранившихся до весны экологических останков.

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