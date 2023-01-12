Ритуальний пам'ятник бронзової доби. Британські археологи виявили римське святилище

Археологи з Лондонського музею археології (MOLA) виявили римське ритуальне святилище під час розкопок поблизу Нортгемптона, Англія

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Свідчення людської діяльності на цій ділянці охоплюють понад 2000 років, починаючи з курганів бронзового віку і закінчуючи римськими будівлями, повідомляють Heritage Daily.

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Команда проводила розкопки в межах підготовки до нового житлового будівництва в селі Оверстоун, розташованому за понад 6 км від Нортгемптона.

Найдавніша знахідка — курган бронзової доби, форма поховання, датована приблизно 2000 р. до н. е. — 1500 р. до н. е. Хоча в кургані не знайшли жодних людських останків, команда виявила п'ять поховальних урн бронзової доби без відповідних поховальних предметів.

[ + – ] Команда також виявила фундаменти римської будівлі, яка датується періодом між 43 та 410 роками нашої ери Фото: MOLA

Саймон Маркус з MOLA розповів: "Той факт, що в кургані не знайшли людських останків, свідчить про те, що він, можливо, мав символічніше, ніж функціональне призначення", додавши, що "ті асоціації, які існували раніше, спонукали людей бронзового віку обрати це місце для спорудження ритуального пам'ятника".

[ + – ] Виявлено велику кількість кераміки та кілька резервуарів для води, що містять 2000-річні органічні залишки квітів верби, соснових шишок, шкаралупи волоських горіхів та цілий шкіряний черевик Фото: MOLA

Команда також виявила фундаменти римської будівлі, яка датується періодом між 43 та 410 роками нашої ери. Будівля має дві ідентифіковані кімнати, одна з яких має сходи. ЇЇ прикрашала розписна штукатурка.

Дослідники припускають, що споруда не мала функціонального призначення і, можливо, була святилищем, пов'язаним з джерелом, що знаходилося неподалік. Римляни часто будували святилища і храми по всій Британії на місцях, які в доісторичні часи мали погану репутацію.

Неподалік також виявили велику кількість кераміки та кілька резервуарів для води, що містять 2000-річні органічні залишки квітів верби, соснових шишок, шкаралупи волоських горіхів та цілий шкіряний черевик.

MOLA планує продовжити розкопки на цій ділянці та провести подальші дослідження збережених до весни екологічних решток.

Раніше Фокус писав про давню мозаїку, знайдену у віллі, яка належала правій руці імператора Августа.