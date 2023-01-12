"Дом Ветти" вернул былую славу: восстановлен древний помпейский бордель

20-летние работы по реставрации "Дома Ветти", похороненного под слоем вулканического пепла после извержения Везувия, завершились.

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Дом был раскопан в конце 1894 — начале 1896 гг. Он занимает площадь более 3 353 квадратных метров в северо-западной части Помпей. Его построили бывшие рабы, разбогатевшие благодаря торговле вином, сообщают Daily Mail.

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Во время 20-летней реставрации "Дома Ветти" открыли каменные колонны, фонтан и несколько эротических фресок, на одной из которых изображен бог Приап с большим пенисом.

Приап — бог плодородия и изобилия, а висящее на входе изображение, как полагают, символизировало богатство, которое накопили мужчины.

Мужчины, Авлус Веттий Реститус и Авлус Веттий Конвива, получили свои богатства благодаря торговле вином после того, как их освободили. Они и построили этот роскошный дом, одновременно служивший борделем.

[ + – ] Во время 20-летней реставрации "Дома Ветти" открыты каменные колонны, фонтан и несколько эротических фресок, на одной из которых изображен бог Приап с большим пенисом Фото: Silvia Vacca/Atrio Vettii

Теперь посетители могут осмотреть дом, чтобы собственными глазами увидеть, какой была жизнь элиты в обреченном на гибель римском городе.

[ + – ] Дом также был местом поклонения, о чем свидетельствуют портреты состоящих пар и божеств, связанных с плодородием Фото: Silvia Vacca/Atrio Vettii

Директор парка "Помпеи" Габриэль Цухтригель сказал: "Дом Ветти — это как история Помпеи и, собственно, римского общества в одном доме".

[ + – ] Реставрация дома длилась 20 лет Фото: Anadolu Agency via Getty Images

"Мы видим здесь последнюю фазу помпейской настенной живописи с невероятными деталями, так что вы можете стоять перед этими изображениями часами и все еще открывать для себя новые детали", — сказал директор археологического парка в преддверии публичного открытия.

В гостиной, известной как Зал Пентея, на фреске изображен Геракл в детстве, убивающий двух змей, иллюстрирующий эпизод из жизни греческого героя.

[ + – ] Дом занимает площадь более 3353 квадратных метров в северо-западной части Помпей. Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Руководитель реставрационных работ архитектор Арианна Спиноза назвала отреставрированный дом "одним из знаковых домов Помпеи".

Резиденция "представляет помпейский "domus par excellence", не только благодаря фрескам исключительной важности, но и благодаря своей планировке и архитектуре", — сказала Спиноза.

[ + – ] Руководитель реставрационных работ архитектор Арианна Спиноза назвала отреставрированный дом "одним из знаковых домов Помпеи" Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Две тысячи лет назад Помпеи, расположенные в 22,5 км юго-восточнее Неаполя, были оживленным городом из примерно 15 000 жителей, пока 24 августа 79 года н. е. извержение Везувия не разрушило его.

[ + – ] Дом был раскопан в конце 1894 — начале 1896 гг. Фото: Associated Press Photo

Считается, что в результате извержения погибли 16 000 человек в Помпеях и окрестных городах, что делает его одним из самых разрушительных извержений вулканов в истории.

Управленец и поэт Плиний Младший наблюдал за развертыванием катастрофы издалека, а его письма с описанием ужасающего события обнаружили в 16 веке.

[ + – ] Рядом с кухней находится комната, расписанная эротическими изображениями, состоящая из небольших спален для проституток, оказывающих сексуальные услуги. Фото: AP

Из его записей следует, что извержение застало жителей Помпей врасплох.

[ + – ] "Дом Ветти — это как история Помпеи и, собственно, римского общества в одном доме" Фото: AP

Плиний писал, что столб дыма, "похожий на сосну", поднялся с вулкана и сделал города вокруг черными, как ночь.

Хотя извержение длилось около 24 часов, первые пирокластические всплески начались в полночь, что привело к обрушению столба вулкана.

[ + – ] Вид на фрески и мозаику "Комнаты амуров", которая также используется как столовая. На фризе изображены амуры, продающие цветы и духи, а также рабочие, продающие цветы, делают вино и производят золото. Фото: AP

Лавина раскаленного пепла, породы и ядовитого газа со скоростью 124 мили в час хлынула вниз по склону вулкана, похоронив под собой жертв и остатки повседневной жизни.

Сотни беженцев, скрывавшихся в сводчатых аркадах на берегу моря в Геркулануме, прижимая к себе драгоценности и деньги, погибли мгновенно.

Это событие оборвало жизнь городов, но законсервировало их до повторного открытия археологами почти через 1700 лет.

[ + – ] Резиденция "представляет помпейский "domus par excellence", не только благодаря фрескам исключительной важности, но и благодаря своему планированию и архитектуре. Фото: AP

Раскопки Помпей, промышленного центра региона и Геркуланума, небольшого пляжного курорта, дали беспрецедентное представление о римской жизни.

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