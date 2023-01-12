"Будинок Ветті" повернув колишню славу: відновлено древній помпейський бордель

20-річні роботи з реставрації "Будинку Ветті", похованого під шаром вулканічного попелу після виверження Везувію, завершилися.

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Будинок розкопали наприкінці 1894 — на початку 1896 рр. Він займає площу понад 3 353 квадратних метри у північно-західній частині Помпей. Його побудували колишні раби, які розбагатіли завдяки торгівлі вином, повідомляють Daily Mail.

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Під час 20-річної реставрації "Будинку Ветті" відкрили кам'яні колони, фонтан і кілька еротичних фресок, на одній з яких зображено бога Пріапа з великим пенісом.

Пріап — бог родючості та достатку, а зображення, що висіло на вході, як вважають, символізувало багатство, яке накопичили чоловіки.

Чоловіки, Авлус Ветій Реститус та Авлус Ветій Конвіва, отримали свої багатства завдяки торгівлі вином після того, як їх звільнили. Вони й побудували цей розкішний будинок, який одночасно слугував борделем.

[ + – ] Під час 20-річної реставрації "Будинку Ветті" відкриди кам'яні колони, фонтан і кілька еротичних фресок, на одній з яких зображено бога Пріапа з великим пенісом Фото: Silvia Vacca/Atrio Vettii

Тепер відвідувачі можуть оглянути будинок, щоб на власні очі побачити, яким було життя еліти в приреченому на загибель римському місті.

[ + – ] Будинок також був місцем поклоніння, про що свідчать портрети пар, що злягаються, і божеств, пов'язаних з родючістю Фото: Silvia Vacca/Atrio Vettii

Директор парку "Помпеї" Габріель Цухтрігель сказав: "Будинок Ветті — це як історія Помпеї і, власне, римського суспільства в одному будинку".

[ + – ] Реставрація будинку тривала 20 років Фото: Anadolu Agency via Getty Images

"Ми бачимо тут останню фазу помпейського настінного живопису з неймовірними деталями, так що ви можете стояти перед цими зображеннями годинами і все ще відкривати для себе нові деталі", — сказав директор археологічного парку напередодні публічного відкриття.

У вітальні, відомій як Зал Пентея, на фресці зображено Геракла в дитинстві, який вбиває двох змій, що ілюструє епізод з життя грецького героя.

[ + – ] Будинок займає площу понад 3 353 квадратних метри у північно-західній частині Помпей Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Керівниця реставраційних робіт архітекторка Аріанна Спіноза назвала відреставрований будинок "одним зі знакових будинків Помпеї".

Резиденція "представляє помпейський "domus par excellence", не лише завдяки фрескам виняткової важливості, але й завдяки своєму плануванню та архітектурі", — сказала Спіноза.

[ + – ] Керівниця реставраційних робіт архітекторка Аріанна Спіноза назвала відреставрований будинок "одним із знакових будинків Помпеї" Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Дві тисячі років тому Помпеї, розташовані за 22,5 км на південний схід від Неаполя, були жвавим містом з приблизно 15 000 мешканців, доки 24 серпня 79 року н. е. виверження Везувію не зруйнувало його.

[ + – ] Будинок розкопали наприкінці 1894 - на початку 1896 рр. Фото: Associated Press Photo

Вважається, що внаслідок виверження загинуло 16 000 людей в Помпеях і навколишніх містах, що робить його одним з найруйнівніших вивержень вулканів в історії.

Управлінець і поет Пліній Молодший спостерігав за розгортанням катастрофи здалеку, а його листи з описом жахливої події знайшли в 16 столітті.

[ + – ] Поруч з кухнею знаходиться кімната, розписана еротичними зображеннями, яка складалася з невеликих спалень для повій, що надавали сексуальні послуги Фото: AP

З його записів випливає, що виверження застало мешканців Помпей зненацька.

[ + – ] "Будинок Ветті — це як історія Помпеї і, власне, римського суспільства в одному будинку" Фото: AP

Пліній писав, що стовп диму, "схожий на сосну", піднявся з вулкана і зробив міста навколо чорними, як ніч.

Хоча виверження тривало близько 24 годин, перші пірокластичні сплески почалися опівночі, що призвело до обвалення стовпа вулкана.

[ + – ] Вид на фрески та мозаїку "Кімнати амурів", яка також використовується як їдальня. На фризі зображені амури, які продають квіти та парфуми, а також як робітники, які продають квіти, роблять вино та виробляють золото Фото: AP

Лавина розпеченого попелу, породи і отруйного газу зі швидкістю 124 милі на годину ринула вниз по схилу вулкана, поховавши під собою жертв і залишки повсякденного життя.

Сотні біженців, які ховалися у склепінчастих аркадах на березі моря в Геркуланумі, притискаючи до себе коштовності та гроші, загинули миттєво.

Ця подія обірвала життя міст, але водночас законсервувала їх до повторного відкриття археологами майже через 1700 років.

[ + – ] Резиденція "представляє помпейський "domus par excellence", не лише завдяки фрескам виняткової важливості, але й завдяки своєму плануванню та архітектурі" Фото: AP

Розкопки Помпей, промислового центру регіону, та Геркулануму, невеликого пляжного курорту, дали безпрецедентне уявлення про римське життя.

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