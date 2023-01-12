Компания из США начала закачивать серу в атмосферу, чтобы затемнить Солнце: что происходит

Основатель компании считает, что таким образом можно остановить глобальное потепление, но не все ученые с этим согласны.

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Еще в прошлом году основатель американской компании Make Sunsets впервые закачал серу в 2-метровые гелиевые шары и запустил их в небо над Мексикой. Он надеялся, что в верхних слоях атмосферы воздушный шар лопнет и выпустит частицы диоксида серы, которые смогут отражать солнечные лучи и таким образом охладить Землю. Ученые считают, что это провокационный и недоказанный метод борьбы с растущим климатическим кризисом, пишет Futurism.

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Процесс запуска в атмосферу частиц диоксида серы называют одним из способов солнечной геоинженерии. По словам ученых, этот запуск шаров несмотря на свои небольшие масштабы стал первым случаем в истории, когда кто-либо действительно пытался совершить такой подвиг. Но другие ученые заявили, что это бессмысленная попытка остановить глобальное потепление.

Компания Make Sunsets под руководством Люка Айсмана планирует повторить свой запуск гелиевых шаров с диоксидом серы и в январе этого года. Но данная попытка спасти Землю от потепления вызвала худшие опасения у некоторых ученых, которые десятилетиями пытались установить основные правила солнечной геоинженерии. Эта технология почти всегда рассматривалась как последнее средство борьбы глобальным потеплением.

Во-первых, как отмечают критики этой технологии, неизвестно сработает ли этот способ, а может он вообще будет иметь непредвиденные последствия.

"Я считаю это очень плохой идеей. Сейчас наука не может ни подтвердить, ни опровергнуть действенность этого способа борьбы с изменениями климата", — говорит Янош Паштор из Интитута Карнеги.

Несмотря на многочисленных критиков, идея солнечной геоинженерии в последнее время приобрела довольно большую популярность. Например, в 2021 году Национальная академия наук США рекомендовала правительству осторожно продвигать эту идею, учитывая нарастающий климатический кризис.

Подавляющее большинство ученых считает, что необходимо провести дополнительные исследования, прежде чем начать выбрасывать в атмосферу большое количество диоксида серы для отражения солнечных лучей.

Большинство ученых сходятся во мнении, что даже исследования в области геоинженерии, не говоря уже о фактическом выбросе частиц серы, должны включать консультации с местными сообществами и правительствами. Хотя риски небольших выбросов невелики, критики опасаются, что они могут проложить путь к более крупным выбросам, которые непредсказуемым образом повлияют на сельское хозяйство и температуру во всем мире.

[ + – ] Компания Make Sunsets под руководством Люка Айсмана планирует повторить свой запуск гелиевых шаров с диоксидом серы и в январе этого года. Но данная попытка спасти Землю от потепления вызвала худшие опасения у некоторых ученых, которые десятилетиями пытались установить основные правила солнечной геоинженерии. Эта технология почти всегда рассматривалась как последнее средство борьбы глобальным потеплением Фото: The Washington Post

Айсман, по его собственным словам, совершил запуск своих шаров, не посоветовавшись ни с кем из общественности, научной группой или местными властями Мексики.

"Кто будет контролировать подобные запуски, кто знает точно, сколько диоксида серы нужно выбросить для того, чтобы это не причинило вреда планете, где нужно производить запуски? На эти вопросы пока нет ответа", — говорит Эдвард Парсон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Сторонники идеи климатических вмешательств, таких как солнечная геоинженерия, утверждают, что мир стремительно приближается к климатической катастрофе, и мы не можем позволить себе сидеть сложа руки.

Глобальная температура на Земле повышается, и некоторые приверженцы идеи солнечной геоинженерии считают, что введение аэрозолей в верхние слои атмосферы может значительно снизить уровень температуры.

Но другие ученые говорят, что отражение солнечного света не удалит большое количество углекислого газа из атмосферы, который также способствует повышению температуры. Эксперты считают, что выбросы диоксида серы могут незначительно снизить уровень глобальной температуры, но это не уберет последствия высоких выбросов углекислого газа, таких как окисление океана.

Несмотря на критику, Айсман и его компания Make Sunsets планируют продолжать запуски шаров с серой следующие 20 лет. При этом планируется постоянно увеличивать количество этих шаров. Что самое интересное, то Айсман не нарушает никаких законов, ведь не существует никаких документов, которые запрещают частной компании заниматься геоинженерией.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что озоновый слой полностью восстановится к 2066 году, но есть одно условие. Ученые уверены, что глобального потепления и резкого изменения климата удастся избежать.