Компанія зі США почала закачувати сірку в атмосферу, щоб затемнити Сонце: що відбувається

Засновник компанії вважає, що так можна зупинити глобальне потепління, але не всі вчені з цим погоджуються.

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Ще минулого року засновник американської компанії Make Sunsets вперше закачав сірку в 2-метрові кульки гелієві і запустив їх у небо над Мексикою. Він сподівався, що у верхніх шарах атмосфери повітряна куля лусне і випустить частинки діоксиду сірки, які зможуть відбивати сонячні промені і таким чином охолодити Землю. Вчені вважають, що це провокаційний і недоведений метод боротьби з кліматичною кризою, що росте, пише Futurism.

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Процес запуску в атмосферу частинок діоксиду сірки називають одним зі способів сонячної геоінженерії. За словами вчених, цей запуск куль, попри свої невеликі масштаби, став першим випадком в історії, коли хтось дійсно намагався здійснити такий подвиг. Але інші вчені заявили, що це безглузда спроба зупинити глобальне потепління.

Компанія Make Sunsets під керівництвом Люка Айсмана планує повторити свій запуск гелієвих куль із діоксидом сірки та в січні цього року. Але ця спроба врятувати Землю від потепління викликала найгірші побоювання у деяких учених, які десятиліттями намагалися встановити основні правила сонячної геоінженерії. Ця технологія майже завжди розглядалася як останній засіб боротьби з глобальним потеплінням.

По-перше, як зазначають критики цієї технології, невідомо чи спрацює цей спосіб, а може він взагалі матиме непередбачені наслідки.

"Я вважаю це дуже поганою ідеєю. Нині наука не може ні підтвердити, ні спростувати дієвість цього способу боротьби зі змінами клімату", — каже Янош Паштор з Інтитуту Карнегі.

Попри численних критиків, ідея сонячної геоінженерії останнім часом набула досить великої популярності. Наприклад, у 2021 році Національна академія наук США рекомендувала уряду обережно просувати цю ідею, враховуючи кліматичну кризу, що наростає.

Переважна більшість вчених вважає, що необхідно провести додаткові дослідження, перш ніж почати викидати в атмосферу велику кількість діоксиду сірки для відображення сонячних променів.

Більшість учених сходиться на думці, що навіть дослідження в галузі геоінженерії, не говорячи вже про фактичний викид часток сірки, повинні включати консультації з місцевими спільнотами та урядами. Хоча ризики невеликих викидів невеликі, критики побоюються, що вони можуть прокласти шлях до більших викидів, які непередбачувано вплинуть на сільське господарство і температуру в усьому світі.

[ + – ] Компанія Make Sunsets під керівництвом Люка Айсмана планує повторити свій запуск гелієвих куль із діоксидом сірки та в січні цього року. Але ця спроба врятувати Землю від потепління викликала найгірші побоювання у деяких учених, які десятиліттями намагалися встановити основні правила сонячної геоінженерії. Ця технологія майже завжди розглядалася як останній засіб боротьби з глобальним потеплінням Фото: The Washington Post

Айсман, за його власними словами, здійснив запуск своїх куль, не порадившись ні з ким із громадськості, науковою групою чи місцевою владою Мексики.

"Хто контролюватиме подібні запуски, хто знає точно, скільки діоксиду сірки потрібно викинути для того, щоб це не завдало шкоди планеті, де потрібно робити запуски? На ці питання поки немає відповіді", — каже Едвард Парсон із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Прихильники ідеї кліматичних втручань, таких як сонячна геоінженерія, стверджують, що світ стрімко наближається до кліматичної катастрофи, і ми не можемо дозволити собі сидіти склавши руки.

Глобальна температура на Землі підвищується, і деякі прихильники ідеї сонячної геоінженерії вважають, що введення аерозолів у верхні шари атмосфери може значно знизити рівень температури.

Але інші вчені кажуть, що віддзеркалення сонячного світла не видаляє велику кількість вуглекислого газу з атмосфери, що також сприяє підвищенню температури. Експерти вважають, що викиди діоксиду сірки можуть трохи знизити рівень глобальної температури, але це не прибере наслідків високих викидів вуглекислого газу, таких як окислення океану.

Попри критику, Айсман та його компанія Make Sunsets планують продовжувати запуски куль із сіркою наступні 20 років. Водночас планується постійно збільшувати кількість цих кульок. Що найцікавіше, то Айсман не порушує жодних законів, адже немає жодних документів, які забороняють приватній компанії займатися геоінженерією.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що озоновий шар повністю відновиться до 2066 року, але є одна умова. Вчені впевнені, що глобального потепління та різкої зміни клімату вдасться уникнути.