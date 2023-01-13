Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

14 лет провел на могиле хозяина: найдено захоронение известного скай-терьера из фильма Диснея

погребение, собака, волт дисней, актер, история
Фото: Getty Images | Сегодня статуя в его честь стоит напротив Грейфрайерского кладбища, у паба "Грейфрайерс Бобби", и ее ежегодно посещают миллионы туристов

Крошечный собачий гроб нашли во дворе дома в Южном Ланаркшире, Шотландия, после 18 месяцев поисков.

Related video

После выхода фильма на экраны пушистый актер Бобби имел период славы и собрал тысячи фунтов стерлингов на благотворительность благодаря ряду специальных выступлений, пишет Daily Mail.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Дом Долфинтон, где Бобби похоронили в 1974 году, когда-то принадлежал бывшему главному констеблю полиции Лотиана и пограничной полиции Уильяму Меррилису.

Господин Меррилис, ставший личным другом Уолта Диснея во время съемок фильма, подарил Бобби этот дом после выхода фильма на экраны.

погребение, собака, волт дисней, актер, история Fullscreen
Бобби, шотландский скай-терьер, сфотографирован с Уолтом Диснеем, поставившим отпечаток своей лапы на киноконтракте
Фото: Bettmann Archive

С 1963 года Бобби жил со старшим инспектором Джоном Тернером и его семьей в Морнингсайде, Эдинбург, до смерти собаки в 1974 году, но его тело похоронили в Долфинтоне.

Племянник Джона Тернера, 54-летний Дэвид Хантер, возглавил поиски могилы Бобби после того, как узнал, что место захоронения в Долфинтоне собираются уравнять бульдозерами и застроить.

погребение, собака, волт дисней, актер, история Fullscreen
Последние раскопки в Долфинтоне, Южный Ланаркшир, где Бобби был похоронен в 1970-х годах, прежде чем был утерян – и в конце концов найден
Фото: David Hunter / SWNS

И после 18 месяцев поисков ему это удалось. "Честно говоря, тот факт, что мы наконец-то нашли Бобби, все еще не укладывается в голове", — сказал Хантер.

погребение, собака, волт дисней, актер, история Fullscreen
И после 18 месяцев поисков ему удалось отыскать могилу маленького актера
Фото: David Hunter / SWNS

Настоящий Грейфрайер Бобби родился в 1856 году и два года жил со своим хозяином Джоном Греем – преданным ночным сторожем полиции города Эдинбург.

погребение, собака, волт дисней, актер, история Fullscreen
Бобби принадлежал Джону Грею, работавшему ночным сторожем в полиции Эдинбурга и всегда находившемся рядом со своим хозяином, пока тот работал

Когда Джон Грей умер, его похоронили на кладбище Грейфрайерс при Церкви францисканцев в Старом городе Эдинбурга. Его собака Бобби провела 14 лет, остальную часть своей жизни, сидя на могиле своего хозяина.

погребение, собака, волт дисней, актер, история Fullscreen
В 1914 году американская писательница Элеонора Аткинсон написала о щенке одноименном романе
Фото: Getty Images

В 1914 году американская писательница Элеонора Аткинсон написала о щенке одноимённом романе. И именно эта книга вдохновила студию Диснея на создание фильма 1961 под названием "Бобби из Грейфрайерса: правдивая история".

погребение, собака, волт дисней, актер, история Fullscreen
Постер к фильму "Грейфрайерс Бобби" 1961 года, в котором также снялись (слева направо) Лоуренс Нейсмит, Эндрю Крюйкшенк и Дональд Крисп
Фото: Getty Images

В настоящее время продолжаются переговоры о перезахоронении останков маленького актера в Эдинбурге рядом с останками настоящего Бобби, находящимися за воротами кладбища Грейфферрс, где похоронен и сам владелец Джон Грей. Хантер провел предварительные переговоры с Церковью Шотландии и городским советом Эдинбурга о перезахоронении Бобби именно там.

Сегодня статуя в его честь стоит напротив этого кладбища, и каждый год ее посещают миллионы туристов.

"Я чувствовал, что это был очень ненадлежащий конец для этой кинозвезды в свое время, и я хотел приложить усилия, чтобы найти его", — сказал господин Хантер. Он добавляет: "У нас было много дискуссий о том, правильно ли было перевезти Бобби в Эдинбург, когда Меррилли похоронила его в Долфинтоне. Но мы решили, что вернув его в Эдинбург, на кладбище Грейфрайарс, он станет бессмертным".

Хотя принято считать, что Бобби из Грейфрайерса был скай-терьером, в книге, опубликованной в прошлом году, говорится, что он, вероятнее всего, был денди-динмонт-терьером. Ведь скай-терьеры, как правило, обитают на острове Скай, примерно в 362 км от Эдинбурга, а денди-динмонт-терьеров вывели в Бордерсе, всего в 72 км от шотландской столицы.

Ранее Фокус писал о том, как на самом деле жилось кошкам в прошлом.