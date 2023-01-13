14 лет провел на могиле хозяина: найдено захоронение известного скай-терьера из фильма Диснея

Крошечный собачий гроб нашли во дворе дома в Южном Ланаркшире, Шотландия, после 18 месяцев поисков.

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После выхода фильма на экраны пушистый актер Бобби имел период славы и собрал тысячи фунтов стерлингов на благотворительность благодаря ряду специальных выступлений, пишет Daily Mail.

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Дом Долфинтон, где Бобби похоронили в 1974 году, когда-то принадлежал бывшему главному констеблю полиции Лотиана и пограничной полиции Уильяму Меррилису.

Господин Меррилис, ставший личным другом Уолта Диснея во время съемок фильма, подарил Бобби этот дом после выхода фильма на экраны.

[ + – ] Бобби, шотландский скай-терьер, сфотографирован с Уолтом Диснеем, поставившим отпечаток своей лапы на киноконтракте Фото: Bettmann Archive

С 1963 года Бобби жил со старшим инспектором Джоном Тернером и его семьей в Морнингсайде, Эдинбург, до смерти собаки в 1974 году, но его тело похоронили в Долфинтоне.

Племянник Джона Тернера, 54-летний Дэвид Хантер, возглавил поиски могилы Бобби после того, как узнал, что место захоронения в Долфинтоне собираются уравнять бульдозерами и застроить.

[ + – ] Последние раскопки в Долфинтоне, Южный Ланаркшир, где Бобби был похоронен в 1970-х годах, прежде чем был утерян – и в конце концов найден Фото: David Hunter / SWNS

И после 18 месяцев поисков ему это удалось. "Честно говоря, тот факт, что мы наконец-то нашли Бобби, все еще не укладывается в голове", — сказал Хантер.

[ + – ] И после 18 месяцев поисков ему удалось отыскать могилу маленького актера Фото: David Hunter / SWNS

Настоящий Грейфрайер Бобби родился в 1856 году и два года жил со своим хозяином Джоном Греем – преданным ночным сторожем полиции города Эдинбург.

[ + – ] Бобби принадлежал Джону Грею, работавшему ночным сторожем в полиции Эдинбурга и всегда находившемся рядом со своим хозяином, пока тот работал

Когда Джон Грей умер, его похоронили на кладбище Грейфрайерс при Церкви францисканцев в Старом городе Эдинбурга. Его собака Бобби провела 14 лет, остальную часть своей жизни, сидя на могиле своего хозяина.

[ + – ] В 1914 году американская писательница Элеонора Аткинсон написала о щенке одноименном романе Фото: Getty Images

В 1914 году американская писательница Элеонора Аткинсон написала о щенке одноимённом романе. И именно эта книга вдохновила студию Диснея на создание фильма 1961 под названием "Бобби из Грейфрайерса: правдивая история".

[ + – ] Постер к фильму "Грейфрайерс Бобби" 1961 года, в котором также снялись (слева направо) Лоуренс Нейсмит, Эндрю Крюйкшенк и Дональд Крисп Фото: Getty Images

В настоящее время продолжаются переговоры о перезахоронении останков маленького актера в Эдинбурге рядом с останками настоящего Бобби, находящимися за воротами кладбища Грейфферрс, где похоронен и сам владелец Джон Грей. Хантер провел предварительные переговоры с Церковью Шотландии и городским советом Эдинбурга о перезахоронении Бобби именно там.

Сегодня статуя в его честь стоит напротив этого кладбища, и каждый год ее посещают миллионы туристов.

"Я чувствовал, что это был очень ненадлежащий конец для этой кинозвезды в свое время, и я хотел приложить усилия, чтобы найти его", — сказал господин Хантер. Он добавляет: "У нас было много дискуссий о том, правильно ли было перевезти Бобби в Эдинбург, когда Меррилли похоронила его в Долфинтоне. Но мы решили, что вернув его в Эдинбург, на кладбище Грейфрайарс, он станет бессмертным".

Хотя принято считать, что Бобби из Грейфрайерса был скай-терьером, в книге, опубликованной в прошлом году, говорится, что он, вероятнее всего, был денди-динмонт-терьером. Ведь скай-терьеры, как правило, обитают на острове Скай, примерно в 362 км от Эдинбурга, а денди-динмонт-терьеров вывели в Бордерсе, всего в 72 км от шотландской столицы.

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