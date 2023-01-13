14 років провів на могилі господаря: знайдено поховання відомого скай-тер'єра з фільму Діснея

Крихітну собачу труну знайшли на подвір'ї будинку в Південному Ланаркширі, Шотландія, після 18 місяців пошуків.

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Після виходу фільму на екрани пухнастий актор Боббі мав період слави і зібрав тисячі фунтів стерлінгів на благодійність завдяки низці спеціальних виступів, пише Daily Mail.

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Будинок Долфінтон, де Боббі поховали у 1974 році, колись належав колишньому головному констеблю поліції Лотіану та прикордонної поліції Вільяму Меррілісу.

Пан Мерріліс, який став особистим другом Волта Діснея під час зйомок фільму, подарував Боббі цей будинок після виходу фільму на екрани.

[ + – ] Боббі, шотландський скай-тер'єр, сфотографований з Волтом Діснеєм, який поставив відбиток своєї лапи на кіноконтракті Фото: Bettmann Archive

З 1963 року Боббі жив зі старшим інспектором Джоном Тернером та його сім'єю в Морнінгсайд, Единбург, до смерті собаки в 1974 році, але його тіло поховали в Долфінтоні.

Племінник Джона Тернера, 54-річний Девід Хантер, очолив пошуки могили Боббі після того, як дізнався, що місце поховання в Долфінтоні збираються зрівняти бульдозерами й забудувати.

[ + – ] Останні розкопки в Долфінтоні, Південний Ланаркшир, де Боббі був похований в 1970-х роках, перш ніж був загублений - і врешті-решт знайдений Фото: David Hunter / SWNS

І після 18 місяців пошуків йому це вдалося. "Чесно кажучи, той факт, що ми нарешті знайшли Боббі, все ще не вкладається в голові", — сказав Хантер.

[ + – ] І після 18 місяців пошуків йому вдалося відшукати могилу маленького актора Фото: David Hunter / SWNS

Справжній Грейфраєр Боббі народився в 1856 році і два роки жив зі своїм господарем Джоном Греєм — відданим нічним сторожем поліції міста Единбург.

[ + – ] Боббі належав Джону Грею, який працював нічним сторожем у поліції Единбурга і завжди був поруч зі своїм господарем, поки той працював

Коли Джон Грей помер, його похоронили на кладовищі Грейфраєрс при Церкві францисканців в Старому місті Единбурга. Його собака Боббі провів 14 років, решту свого життя, сидячи на могилі свого господаря.

[ + – ] У 1914 році американська письменниця Елеонора Аткінсон написала про цуценя однойменний роман Фото: Getty Images

У 1914 році американська письменниця Елеонора Аткінсон написала про цуценя однойменний роман. І саме ця книга надихнула студію Діснея на створення фільму 1961 року під назвою "Боббі із Грейфраєрса: правдива історія".

[ + – ] Постер до фільму "Грейфраєр Боббі" 1961 року, в якому також знялися (зліва направо) Лоуренс Нейсміт, Ендрю Крюйкшенк і Дональд Крісп Фото: Getty Images

Наразі тривають переговори про перепоховання останків маленького актора в Единбурзі поряд з останками справжнього Боббі, які знаходяться за воротами кладовища Грейфраєрс, де похований і сам власник Джон Грей. Хантер провів попередні переговори з Церквою Шотландії та міською радою Единбурга щодо перепоховання Боббі саме там.

Сьогодні статуя на його честь стоїть навпроти цього кладовища, і щороку її відвідують мільйони туристів.

"Я відчував, що це був дуже неналежний кінець для цієї кінозірки свого часу, і я хотів докласти зусиль, щоб знайти його", — сказав пан Хантер. Він додає: "У нас було багато дискусій про те, чи правильно було перевезти Боббі в Единбург, коли Мерріли поховала його в Долфінтоні. Але ми вирішили, що повернувши його в Единбург, на кладовище Грейфрайарс, він стане безсмертним".

Хоча заведено вважати, що Боббі з Грейфраєрс був скай-тер'єром, в книзі, опублікованій минулого року, говориться, що він, найімовірніше, був денді-дінмонт-тер’єром. Адже скай-тер'єри, як правило, мешкають на острові Скай, приблизно за 362 км від Единбурга, а денді-дінмонт-тер’єрів вивели в Бордерсі, всього за 72 км від шотландської столиці.

Раніше Фокус писав про те, як насправді жилося кішкам у минулому.