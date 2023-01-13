Подарок на Рождество. В США 9-летняя девочка нашла зуб мегалодона возрастом 2,6 млн лет (фото)

Молли Семпсон и ее семья провели Рождество в поисках окаменелостей в Чесапикском заливе, штат Мэриленд. Девочка отыскала пятидюймовый зуб мегалодона, который в дальнейшем был передан в Морской музей Калверта.

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9-летняя Молли Семпсон получила невероятный "рождественский подарок", когда наткнулась на большой зуб мегалодона, прочесывая пляж в поисках окаменелостей. Артефакт, больше ее руки, когда-то принадлежал почти 16-метровому мегалодону, который жил более 2,6 миллиона лет назад, сообщают Daily Mail.

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Брюс Семпсон, отец девочки, поделился несколькими фотографиями, на которых Молли держит свою находку, сверкая улыбкой от уха до уха.

Алисия Семпсон, мать девочки, рассказала, что когда ее дочь ушла в то утро вместе с отцом и старшей сестрой Наталии, она сказала: "Я собираюсь искать Мэг".

[ + – ] Брюс Семпсон, отец девочки, поделился несколькими фотографиями, на которых Молли держит свою находку, сияя улыбкой от уха до уха Фото: calvertmarinemuseum/Facebook

"Мой муж искал их всю свою жизнь! Мы всегда жили рядом с заливом, поэтому все наши дети занимаются этим с детства", — добавила Алисия в интервью.

[ + – ] Брюс Семпсон, отец девочки, поделился несколькими фотографиями, на которых Молли держит свою находку, сияя улыбкой от уха до уха Фото: calvertmarinemuseum/Facebook

По словам родителей, это уже шестой зуб мегалодона, который нашла Молли, и он самый большой среди найденных. В общем, Молли нашла уже более 400 зубов разных типов.

Почти 13-сантиментровый зуб доставили в Морской музей Калверта, подтвердивший идентичность окаменелости. По сообщению музея, Молли отдала зуб в их палеонтологический отдел, но сможет любоваться находкой в любое время.

Более столетия ученые пытаются расшифровать внешний вид мегалодона — крупнейшей когда-либо жившей акулы.

Ученые признают, что до сих пор нет представления о том, как выглядело легендарное существо, когда оно плавало в морях примерно от 15 до 3,6 миллиона лет назад.

[ + – ] По словам родителей, это уже шестой зуб мегалодона, который нашла Молли, и он самый большой среди найденных Фото: calvertmarinemuseum/Facebook

Мегалодон, чье название означает "большой зуб", обычно изображается как сверхбольшая ужасная акула в романах и фильмах, таких как научно-фантастический фильм 2018 года "Мег".

В 1843 году швейцарский естествоиспытатель Луи Агассис дал этой акуле ее первоначальное научное название "Carcharodon megalodon", основанное на остатках зубов.

Хотя нет никаких сомнений, что они существовали или были гигантскими, этот вид известен только по окаменевшим зубам и позвонкам.

На основе этих показаний исследования предполагают, что они достигали длины не менее 15,24 м, а возможно и 19,8 м.

Но спустя более 150 лет дополнительные ископаемые доказательства, позволяющие заключить их тела, такие как полный скелет, все еще не обнаружены.

Ученые надеются, что однажды найдут полный скелет мегалодона — то, что они называют "высшим сокровищем", — который сможет окончательно раскрыть, как он выглядел. Все выводы относительно внешнего вида этих созданий находятся в "сфере предположений".

"Это исследование может показаться шагом назад в науке, но тайна делает палеонтологию, изучение доисторической жизни, увлекательной и увлекательной научной отраслью", — сказал автор исследования Кеншу Шимада из Университета Де-Пола в Чикаго.

[ + – ] Почти 13-сантиментровый зуб доставили в Морской музей Калверта, подтвердивший идентичность окаменелости Фото: calvertmarinemuseum/Facebook

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