Подарунок на Різдво. У США 9-річна дівчинка знайшла зуб мегалодона віком 2,6 млн років (фото)

Моллі Семпсон та її родина провели Різдво у пошуках скам'янілостей у Чесапікській затоці, штат Меріленд. Цього разу вона п’ятидюймовий зуб мегалодона, який надалі передали до Морського музею Калверта.

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9-річна Моллі Семпсон отримала неймовірний "різдвяний подарунок", коли натрапила на великий зуб мегалодона, прочісуючи пляж у пошуках скам'янілостей. Артефакт, більший за її руку, колись належав майже 16-метровому мегалодону, який жив понад 2,6 мільйона років тому, повідомляють Daily Mail.

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Брюс Семпсон, батько дівчинки, поділився кількома фотографіями, на яких Моллі тримає свою знахідку, сяючи посмішкою від вуха до вуха.

Алісія Семпсон, мати дівчинки, розповіла, що коли її дочка пішла того ранку разом з батьком та старшою сестрою Наталі, вона сказала: "Я збираюся шукати Мег".

[ + – ] Брюс Семпсон, батько дівчинки, поділився кількома фотографіями, на яких Моллі тримає свою знахідку, сяючи посмішкою від вуха до вуха Фото: calvertmarinemuseum/Facebook

"Мій чоловік шукав їх все своє життя! Ми завжди жили поруч із затокою, тому всі наші діти займаються цим змалечку", — додала Алісія в інтерв’ю.

[ + – ] Брюс Семпсон, батько дівчинки, поділився кількома фотографіями, на яких Моллі тримає свою знахідку, сяючи посмішкою від вуха до вуха Фото: calvertmarinemuseum/Facebook

За словами батьків, це вже шостий зуб мегалодона, який знайшла Моллі, і він є найбільшим серед знайдених. Загалом, Моллі знайшла вже понад 400 зубів різних типів.

Майже 13-сантиментровий зуб доставили до Морського музею Калверта, який підтвердив ідентичність скам'янілості. За повідомленням музею, Моллі віддала зуб до їхнього палеонтологічного відділу, але зможе милуватися знахідкою у будь-який час.

Понад століття вчені намагаються розшифрувати зовнішній вигляд мегалодона — найбільшої акули, яка коли-небудь жила.

Вчені визнають, що досі не мають уявлення про те, як виглядала легендарна істота, коли вона плавала у морях приблизно від 15 до 3,6 мільйона років тому.

[ + – ] За словами батьків, це вже шостий зуб мегалодона, який знайшла Моллі, і він є найбільшим серед знайдених Фото: calvertmarinemuseum/Facebook

Мегалодон, чия назва означає "великий зуб", зазвичай зображується як надвелика, жахлива акула в романах і фільмах, таких як науково-фантастичний фільм 2018 року "Мег".

У 1843 році швейцарський натураліст Луї Агассіс дав цій акулі її первинну наукову назву "Carcharodon megalodon", засновану на залишках зубів.

Хоча немає жодних сумнівів, що вони існували або були гігантськими, цей вид відомий лише за скам'янілими зубами і хребцями.

На основі цих свідчень дослідження припускають, що вони досягали довжини щонайменше 15,24 м, а можливо, і 19,8 м.

Але через понад 150 років додаткові викопні докази, що дозволяють зробити висновок про їх тіла, такі як повний скелет, все ще не виявлені.

Вчені сподіваються, що одного дня знайдуть повний скелет мегалодона — те, що вони називають "найвищим скарбом", — який зможе остаточно розкрити, як він виглядав. Наразі, всі висновки щодо зовнішнього вигляду цих створінь знаходяться у "сфері припущень".

"Це дослідження може здатися кроком назад у науці, але таємниця робить палеонтологію, вивчення доісторичного життя, захоплюючою і захоплюючою науковою галуззю", — сказав автор дослідження Кеншу Шимада з Університету Де-Пола в Чикаго.

[ + – ] Майже 13-сантиментровий зуб доставили до Морського музею Калверта, який підтвердив ідентичність скам'янілості Фото: calvertmarinemuseum/Facebook

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