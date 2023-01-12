Старая добрая валерьянка. Пять научно обоснованных приемущиств корня валерьяны

Современные исследования смогли подтвердить, что корень валерианы приносит пользу людям с тревогой, бессонницей, СДВГ, менструальными симптомами и менопаузой.

Related video

Валериана — розовый куст с бледно-розовыми цветами и свежим ароматом, который используется даже в парфюмерии. Использование корней этого растения в медицине берет свое начало еще с Древней Греции. Каким образом цветочный корень справляется с нашими болезнями, пишет SciTechDaily.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

1. Уменьшает беспокойство

Хотя идея о том, что препарат Валиум был вдохновлен валерианой, является мифом, она может помочь справиться со всем, от беспокойства на работе до хронического беспокойства. Во время Второй мировой войны британская армия принимала корень валерианы, чтобы справиться со стрессом во время воздушных налетов.

В 4-недельном исследовании людей с тревогой было обнаружено, что 100 мг корня валерианы в день снимают симптомы тревоги по сравнению с плацебо. Ученые использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ) для измерения мозговых волн и обнаружили, что валериана оказывает выраженное нейрофизиологическое воздействие. После месяца приема корня валерианы мозг людей показал большую активность в лобных долях, что соответствовало альфа-волнам мозга. Мозг создает альфа-волны только тогда, когда он находится в расслабленном, творческом и сосредоточенном состоянии, а не в состоянии тревоги или стресса.

Фото: Sci Tech Daily

2. Помогает при бессоннице

Корень валерианы часто используется в травяных смесях, способствующих сну, включающих в себя ромашку, хмель, мелиссу и пассифлору. Валериана оказывает миорелаксирующее действие, которое может помочь снять напряжение в вашем теле. Между тем, ее успокаивающие свойства помогают вашему разуму отдохнуть и облегчить сон. Согласно метаанализу клинических испытаний корня валерианы для сна, валериана, по-видимому, эффективно борется с симптомами бессонницы. Исследователи отметили, что одним из преимуществ приема корня валерианы для сна является безопасность, которая резко отличается от безопасности приема фармацевтических снотворных.

3. Может упростить симптомы менопаузы

Еще одним преимуществом корня валерианы является то, что он действует как фитоэстроген — эстрогеноподобное растительное соединение, которое заменяет эстроген, когда его не хватает, и уменьшает его уровень, когда он слишком высок. В качестве фитоэстрогена валериана может бороться с симптомами менопаузы, помогая сбалансировать уровень эстрогена. Фитоэстрогены связаны с более низким риском рака молочной железы.

В одном 8-недельном исследовании было обнаружено, что корень валерианы, принимаемый 3 раза в день в дозе 255 мг, снижает частоту ощущения сильных приливов тепла в верхней части тела и лица у женщин в менопаузе.

Фото: Sci Tech Daily

4. Уменьшает ПМС и облегчает менструальные спазмы

Согласно исследованиям, валериана может быть полезной для женского здоровья. Корень валерианы снимает болезненные менструальные спазмы, расслабляя мышечную ткань матки и предотвращая сокращения. В исследовании с участием 100 менструирующих женщин 3 месяца приема корня валерианы значительно уменьшили симптомы предменструального синдрома (ПМС) по сравнению с плацебо.

5. Борется с СДВГ

В исследовании 169 детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) было показано, что комбинация корня валерианы и мелиссы улучшает концентрацию и уменьшает беспокойство. В другом исследовании, в котором участвовал только корень валерианы, у 30 детей с СДВГ наблюдалось улучшение симптомов уже через 2 недели приема добавок.

Научные исследования когнитивных эффектов валерианы на здоровых взрослых отсутствуют, поэтому неясно, работает ли валериана на упрощение СДВГ, улучшая концентрацию или способствуя спокойствию. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что валериана помогает людям с СДВГ.

Как корень валерианы может принести пользу вашему здоровью

Корень валерианы — древнее натуральное лекарство, возвращающееся в наши дни благодаря своей способности помогать при бессоннице и беспокойстве. Эта трава также имеет менее известные преимущества, такие как упрощение СДВГ и предменструальных симптомов. Валериана является безопасным мягким седативным средством, что делает ее полезным растением, которое нужно держать под рукой. Вы можете найти корень валерианы в форме капсул или в виде настойки.

Прежде чем принимать какие-либо растительные продукты или добавки, проконсультируйтесь с врачом. Эти натуральные соединения могут иметь неожиданные побочные эффекты, особенно если у вас есть ранее существовавшие заболевания, вы принимаете другие лекарства, добавки или вы беременны.

Информация, содержащаяся в этой статье, предназначена только для образовательных и информационных целей. Она не предназначена в качестве замены профессиональной медицинской консультации, диагностики или лечения. Всегда обращайтесь за советом к квалифицированному медицинскому работнику с любыми вопросами или опасениями, которые могут возникнуть у вас относительно вашего здоровья. Эта статья не пропагандирует и не предназначена для диагностики, лечения, излечения или предотвращения каких-либо заболеваний.

Ранее Фокус писал про лекарство от рака. Экспериментальное лекарство помогло излечиться от заболевания каждому пациенту, который принял участие в небольшом клиническом испытании, проводившемся в США.