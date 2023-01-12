Стара добра валеріанка. П'ять науково обґрунтованих переваг кореня валеріани

Сучасні дослідження змогли підтвердити, що корінь валеріани приносить користь людям із тривогою, безсонням, СДУГ, менструальними симптомами та менопаузою.

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Валеріана — рожевий кущ з блідо-рожевими квітами та свіжим ароматом, який використовується навіть у парфумерії. Використання коріння цієї рослини в медицині бере свій початок ще зі Стародавньої Греції. Як квітковий корінь справляється з нашими хворобами, пише SciTechDaily.

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1. Зменшує занепокоєння

Хоча ідея про те, що препарат Валіум натхненний валеріаною є міфом, вона може допомогти впоратися з усім: від занепокоєння на роботі до хронічного занепокоєння. Під час Другої світової війни британська армія приймала корінь валеріани, щоб упоратися зі стресом під час повітряних нальотів.

У 4-тижневому дослідженні людей із тривогою виявили, що 100 мг кореня валеріани щодня знімають симптоми тривоги проти плацебо. Вчені використовували електроенцефалографію (ЕЕГ) для вимірювання мозкових хвиль і виявили, що валеріана має виражену нейрофізіологічну дію. Після місяця прийому кореня валеріани мозок людей показав велику активність у лобових частках, що відповідало альфа-хвилям мозку. Мозок створює альфа-хвилі лише тоді, коли він знаходиться в розслабленому, творчому та зосередженому стані, а не в стані тривоги чи стресу.

Фото: Sci Tech Daily

2. Допомагає під час безсоння

Корінь валеріани часто використовується в трав'яних сумішах, що сприяють сну, що включають ромашку, хміль, мелісу і пасифлору. Валеріана має міорелаксанту дію, яка може допомогти зняти напругу у вашому тілі. Тим часом її заспокійливі властивості допомагають вашому розуму відпочити та полегшити сон. Відповідно до метааналізу клінічних випробувань кореня валеріани для сну, валеріана, мабуть, ефективно бореться із симптомами безсоння. Дослідники зазначили, що однією з переваг прийому кореня валеріани для сну є безпека, яка різко відрізняється від безпеки прийому фармацевтичних снодійних.

3. Може спростити симптоми менопаузи

Ще однією перевагою кореня валеріани є те, що він діє як фітоестрогени — естрогеноподібна рослинна сполука, яка замінює естроген, коли його не вистачає, і зменшує його рівень, коли він занадто високий. Як фітоестроген валеріана може боротися з симптомами менопаузи, допомагаючи збалансувати рівень естрогену. Фітоестрогени пов'язані з нижчим ризиком раку молочної залози.

В одному 8-тижневому дослідженні виявили, що корінь валеріани, що приймається 3 рази на день у дозі 255 мг, знижує частоту відчуття сильних припливів тепла у верхній частині тіла та обличчя у жінок у менопаузі.

Фото: Sci Tech Daily

4. Зменшує ПМС та полегшує менструальні спазми

Згідно з дослідженнями, валеріана може бути корисною для жіночого здоров'я. Корінь валеріани знімає хворобливі менструальні спазми, розслаблюючи м'язову тканину матки та запобігаючи скороченням. У дослідженні за участю 100 жінок під час менструації 3 місяці прийому кореня валеріани значно зменшили симптоми передменструального синдрому порівняно з плацебо.

5. Бореться зі СДУГ

У дослідженні 169 дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) показали, що комбінація кореня валеріани та меліси покращує концентрацію та зменшує занепокоєння. В іншому дослідженні, в якому брав участь лише корінь валеріани, у 30 дітей із СДУГ спостерігалося поліпшення симптомів вже через 2 тижні прийому добавок.

Наукові дослідження когнітивних ефектів валеріани на здорових дорослих відсутні, тому незрозуміло, чи валеріана працює на спрощення СДУГ, покращуючи концентрацію або сприяючи спокою. Однак наявні дані свідчать про те, що валеріана допомагає людям із СДУГ.

Як корінь валеріани може принести користь вашому здоров'ю

Корінь валеріани — давні натуральні ліки, що повертаються в наші дні завдяки своїй здатності допомагати при безсонні та занепокоєнні. Ця трава також має менш відомі переваги, такі як спрощення СДУГ та передменструальних симптомів. Валеріана є безпечним м'яким седативним засобом, що робить її корисною рослиною, яку потрібно тримати під рукою. Ви можете знайти корінь валеріани у формі капсул або у вигляді настойки.

Перш ніж приймати якісь рослинні продукти або добавки, проконсультуйтеся з лікарем. Ці натуральні сполуки можуть мати несподівані побічні ефекти, особливо якщо у вас є захворювання, що раніше існували, ви приймаєте інші ліки, добавки або ви вагітні.

Інформація, що міститься в цій статті, призначена лише для освітніх та інформаційних цілей. Вона не призначена як заміна професійної медичної консультації, діагностики або лікування. Завжди звертайтеся за порадою до кваліфікованого медичного працівника з будь-якими питаннями чи побоюваннями, які можуть виникнути у вас щодо вашого здоров'я. Ця стаття не пропагує і не призначена для діагностики, лікування, лікування або запобігання будь-яким захворюванням.

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